WSJ: Трамп заявил, что оружие отправляется на Тайвань
21.11.2025, 17:06

Это важный шаг для сдерживания Китая.

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила первую сделку по поставке вооружений Тайваню, демонстрируя готовность Вашингтона усиливать оборону партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Агентство оборонного сотрудничества США уведомило Конгресс о возможной продаже Тайваню вооружений и технической поддержки на сумму $330 млн. Пакет включает запасные части для истребителей и транспортных самолетов, а также логистическую помощь.

Решение стало важным сигналом после слухов о том, что Трамп мог задерживать поставки, стремясь улучшить отношения с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках торговых переговоров.

В Вашингтоне подчеркивают, что реакция Пекина не должна определять американскую политику. Недавние агрессивные заявления китайских дипломатов, отмечают эксперты, показывают: уступки лишь поощряют давление КНР на Тайвань.

Американские военные надеются, что нынешняя сделка станет первой из серии. Тайваню требуется расширение оборонных возможностей — от минного вооружения до автономных систем, способных создать для Китая «адский ландшафт» в случае попытки вторжения через Тайваньский пролив.

Министр обороны США Пит Хегсет сообщил, что администрация ускоряет процесс внешних военных поставок. По его словам, многие союзники жалуются, что заказанное вооружение годами не достигает конечного получателя.

Тайвань стремится повысить военные расходы до 5% ВВП к 2030 году, а ускоренные поставки критически важны для достижения этой цели.

На фоне этого США и Тайвань готовятся и к угрозам ниже порога войны. Новый отчет Фонда защиты демократий предупреждает о высокой уязвимости острова, почти полностью зависящего от импорта энергоносителей. Китай, говорится в документе, может давить на Тайвань экономическими и киберинструментами, ограничивая поставки топлива.

Недавний спуск на воду третьего китайского авианосца с передовыми системами стал еще одним напоминанием о растущих амбициях Пекина. По мнению аналитиков, решение Вашингтона укрепить оборону Тайваня — важный шаг для сдерживания Китая.

