По Барановичам гуляет дикообраз
- 21.11.2025, 17:16
Необычный гость попал на видео.
В Барановичах местные жители встревожены из-за дикобраза, который разгуливает по улицам города, пишет районная газета «Наш край».
Дикобраза заметили 21 ноября в городском парке «Семейных деревьев» в крупном жилом микрорайоне Боровки. На видео дикобраз спокойно прогуливался по аллеям.
Видео облетело соцсети и жители города стали гадать: выбрался ли дикобраз на волю из цирка шапито, приехавшего в город с гастролями. Или, возможно, сбежал из парка животных «Диприз» - самого крупного паркового комплекса в стране.