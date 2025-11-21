По Барановичам гуляет дикообраз 21.11.2025, 17:16

Необычный гость попал на видео.

В Барановичах местные жители встревожены из-за дикобраза, который разгуливает по улицам города, пишет районная газета «Наш край».

Дикобраза заметили 21 ноября в городском парке «Семейных деревьев» в крупном жилом микрорайоне Боровки. На видео дикобраз спокойно прогуливался по аллеям.

Видео облетело соцсети и жители города стали гадать: выбрался ли дикобраз на волю из цирка шапито, приехавшего в город с гастролями. Или, возможно, сбежал из парка животных «Диприз» - самого крупного паркового комплекса в стране.

