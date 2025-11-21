Они обязательно обманут
- Ян Валетов
- 21.11.2025, 17:23
В этом виде мирный план подписан не будет.
Он не устраивает ни одну из сторон, кроме США, которым пофиг — им нужно закончить процесс.
Может ли он служить основой для предстоящего соглашения? Да.
Будет ли он основой продолжительного мира? Нет.
Россия обязательно вернется, чтобы довести начатое. Ну и отгрызть еще кусок от Европы на затравку будущей войны. Им нельзя верить. Они обязательно обманут. Сейчас из всех щелей полезут советчики и нытики. Не обращайте на них внимания. Судьба этого перемирия зависит от политического руководства, а не от мнений народа и экспертов. Что Украина, что РФ в этом раскладе всего-навсего объекты большой политики, глина в руках влиятельных дядей. К сожалению.
Ян Валетов, «Фейсбук»