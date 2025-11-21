Путин и «АвтоВАЗ» обманули россиян 21.11.2025, 17:44

2,800

Цены на авто снова пойдут вверх.

«АвтоВАЗ» планирует повысить цены на свои автомобили, сообщил глава компании Максим Соколов в кулуарах форума «Транспорт России». Около двух лет назад Владимир Путин, комментируя резкий рост цен на отечественные машины, выражал уверенность, что со временем они снизятся, пишет «Агентство».

«Последняя индексация у нас была почти год назад, в январе, менее 2%, в несколько раз ниже уровня официальной инфляции. Так долго сдерживать рост невозможно - импорт вырос, агрессивный демпинг со стороны китайских стоков давил на рынок. Цены должны подтягиваться вслед за реальной себестоимостью», — сказал Соколов.

По его словам, индексация связана с ростом себестоимости и инфляцией. Повышение НДС с 20% до 22% автоматически увеличивает затраты компании как минимум на 2%, добавил он.

Повышение цен «АвтоВАЗом» продолжит тенденции после февраля 2022 года, когда вызванный войной разрыв цепочек поставок и уход западных производителей из России привели к существенному удорожанию машин, в том числе и произведенных «АвтоВАЗом».

На рост цен на продукцию «АвтоВАЗа» в декабре 2023 года во время «Итогов года» обращал внимание Владимир Путин. Он объяснил подорожание ростом цен на иностранные компоненты. «Самое главное — создавать свои собственные платформы и их развивать. Это требует времени. Уверен, что это так и будет. И цены пойдут вниз», — говорил президент. Путин подчеркивал, что чем больше машин будет выпускать компания, тем ниже будет цена.

С тех пор «АвтоВАЗ» повышал цены трижды: два раза в 2024 году и один раз — в январе 2025 года.

В этом году производство «АвтоВАЗа» падает: в сентябре Соколов сообщил о снижении плана по производству машин Lada в этом году с 500 тысяч машин до 300 тысяч. Упали и продажи автомобилей.

Росту цен будет способствовать увеличение утильсбора, который с 1 декабря планирует правительство. На фоне ожидания этой меры цены на авто в России установили исторический рекорд.

