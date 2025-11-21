Зеленский выступил со срочным обращением к украинцам 34 21.11.2025, 17:57

Президент Украины заявил об «одном из труднейших моментов в истории».

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение к украинскому народу, в котором заявил, что украинцев сейчас ждет или потеря достоинства, или возможная потеря одного из ключевых партнеров.

«Сейчас один из самых трудных моментов нашей истории. Сейчас давление на Украину одно из самых тяжелых. Сейчас Украина может оказаться очень сложным выбором. Либо потеря достоинства, либо риск утраты ключевого партнера. Либо сложные 28 пунктов, либо очень тяжелая зима. Тяжелее всех и дальнейшие риски. Жизнь без свободы, без достоинства, без справедливости. И чтобы мы верили тому, кто напал уже дважды. От нас будут ждать ответ», — сказал Зеленский.

Зеленский заявил, что национальный украинский интерес должен быть учтен.

«Мы не делаем громких заявлений. Мы будем спокойно работать с Америкой и всеми партнерами. Будет конструктивный поиск решений с нашим главным партнером. Я буду приводить аргументы, я буду убеждать, предлагать альтернативы, но точно мы не дадим врагу поводов сказать, что это Украина не хочет мира, что это она срывает процесс и это Украина не готова к дипломатии», — сказал он и пообещал, что Украина будет работать быстро.

Ранее издание Bloomberg написало, что Зеленский и европейцы отвергли ключевые пункты мирного плана США.

