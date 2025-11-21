Масаи подали в суд на Marriott 21.11.2025, 18:16

Из-за миллионов антилоп-гну и зебр в Серенгети.

Лидеры народа масаи требуют через суд снести новый роскошный сафари-лагерь Ritz-Carlton в Кении, утверждая, что он перекрыл один из ключевых путей Великой миграции диких животных в Серенгети, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Истец, старейшина Мейтамеи Ололом Дапашем, заявляет, что расположение лагеря на реке Санд мешает ежегодному движению миллионов антилоп-гну и зебр. По словам Дапаша, уже зафиксированы случаи, когда животные разворачивались или вынужденно искали обходные пути.

Иск подан против Marriott International и властей Кении. Управляющий лагеря отвергает обвинения, заявляя, что объект прошел экологические проверки и получил все необходимые разрешения.

Лагерь Ritz-Carlton, открывшийся в августе и стоящий до $3500 за ночь, получил исключение из введенного в 2023 году моратория на новое строительство в заповеднике. По документам, проект должен принести государству $25 млн налогов за шесть лет и создать около 200 рабочих мест, из которых более 40% занимают представители масаи.

Экологи предупреждают, что рост числа туристических объектов угрожает миграции: с 2012 года их количество увеличилось почти вдвое. По данным исследователей, сокращение миграционных коридоров уже приводит к сокращению времени пребывания стад в Кении и снижению численности животных.

Масаи требуют полного демонтажа лагеря и восстановления территории. Заседание суда назначено на декабрь.

