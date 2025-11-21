закрыть
21 ноября 2025, пятница, 19:45
В центре Минска заметили ястреба

  • 21.11.2025, 18:32
В центре Минска заметили ястреба

Орнитолог рассказал, норма ли это.

Самку ястреба-перепелятника у себя за окном на минской ул. Леонида Беды заметила читательница Анастасия и поделилась фото со martpress.by. Что привело пернатого хищника в центр крупного города, спросили у орнитолога Александра Винчевского.

– Перепелятники встречаются в Минске, некоторые из них даже гнездятся в крупных городских парках, но к зиме их, действительно, становится больше, – рассказывает эксперт. – Эти ястребы прилетают в города вслед за своей добычей – синицами и снегирями, которые перебираются поближе к человеку в поисках корма.

Охотятся перепелятники искусно. Сперва высматривают жертву с высоты, а затем пропадают из вида и уже стремительно нападают «из-за угла». Могут настигать свой будущий обед даже в зарослях кустов. Сами же хищники становятся добычей для тетеревятников, филинов и куниц.

Александр Винчевский добавляет, что зимой в столице можно также увидеть ястребов-тетеревятников, иногда здесь зимует пустельга и сапсан.

