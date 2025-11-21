«Мирный план» США был написан на русском языке?7
В тексте обнаружены русизмы.
В тексте американского «мирного предложения» по урегулированию войны в Украине выявлены фразы, которые, судя по всему, изначально были написаны на русском языке. Лингвистические особенности стали предметом обсуждения, поскольку формулировки, звучащие естественно по-русски, выглядят необычно и неуклюже в английском варианте документа, пишет The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).
Особое внимание привлек третий пункт из 28, в котором говорится: «Ожидается, что Россия не будет вторгаться в соседние страны, а НАТО не будет расширяться дальше». Конструкция «It is expected» выглядит громоздкой для английского языка, однако полностью соответствует русскому «ожидается».
Среди других возможных русизмов эксперты называют такие слова, как «ambiguities» («неоднозначности») и «to enshrine» («закрепить»), которые также выглядят калькой с русского.
Белый дом подтвердил, что текст документа был подготовлен Кириллом Дмитриевым, представителем Путина, совместно со специальным представителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Встреча, на которой стороны согласовывали содержание предложения, состоялась в Майами.
Украина и европейские союзники не участвовали в подготовке документа, что уже вызвало критику в Киеве и европейских столицах.