Черногория введет для россиян визы 21.11.2025, 18:55

Об этом заявил премьер страны.

Власти Черногории в ближайшее время собираются отменить безвизовый режим для граждан России, сообщил премьер-министр страны Милойко Спаич в программе The Europe Conversation на телеканале Euronews. По его словам, Подгорица намерена принять соответствующие меры «очень скоро», чтобы привести миграционное законодательство республики в соответствие с политикой Евросоюза, к которому Черногория надеется присоединиться к 2028 году.

7 ноября ЕС ввел запрет на выдачу россиянам многократных шенгенских виз в целях «укрепления безопасности» Шенгенской зоны. Теперь гражданам России запрещено выдавать многократные шенгенские визы и вместо этого им придется получать однократные, требующие подачи нового заявления для каждого визита. В Черногории же ситуация иная, так как сейчас россияне могут въезжать в Черногорию без визы на срок до 30 дней по действующему загранпаспорту.

Согласно официальной статистике, с января по сентябрь 2025 года россияне совершили более 123,2 тыс. визитов в Черногорию. Это на 6,3% больше по сравнению к тем же периодом 2024-го (всего за 2024 год Черногорию посетили около 155 тыс. граждан России). При этом РФ не имеет прямого авиасообщения с Черногорией и туристам приходится добираться до страны с пересадками через Турцию или Сербию.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com