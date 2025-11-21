Пять белорусов на поле, пять голов за тайм: матч «Атырау» стал объектом расследования в Казахстане 21.11.2025, 19:02

Команда белорусского тренера боролась за сохранение прописки в высшем дивизионе.

Казахстанская федерация футбола начала проверку матча 24-го тура КПЛ между «Улытау» и «Атырау», который завершился победой команды Виталия Жуковского со счетом 5:1. Подозрения в нечестном характере игры появились сразу у нескольких источников после финального свистка.

Ход матча вызвал вопросы: «Улытау» дважды подряд выигрывал дома у «Ордабасы» и «Актобе» и в отчетной встрече ушел на перерыв, ведя 1:0. Однако во втором тайме команда пропустила пять мячей. Дополнительные сомнения вызвал состав хозяев: на поле не вышли ключевые игроки – вратарь Дмитрий Непогодов и универсал Бека Вачиберадзе. Информация об их травмах или иных причинах отсутствовала. На 56-й минуте, при счете 1:0, защитник «Улытау» Ярослав Терехов получил прямую красную карточку.

Для «Атырау» победа стала критически важной – команда Жуковского обеспечила себе сохранение прописки в КПЛ. В матче участвовали сразу пять белорусских футболистов: Егор Хаткевич, Руслан Хадаркевич, Руслан Юденков, Василий Совпель и Игорь Стасевич.

КФФ объявила, что проведет тщательную проверку, опросив руководство и тренерский штаб обеих команд.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com