Новый Mercedes-Benz AMG GT показали живьем
- 21.11.2025, 19:09
- 1,010
Он выдает 1340 сил.
Mercedes-Benz представил концепт-кар AMG GT XX на автосалоне в Гуанчжоу, передает Autonews.
Новинка станет технологическим прототипом для первого серийного электромобиля AMG, дебют которого ожидается в 2026 году.
Концепт построен на новой платформе AMG Electric Architecture (AMG.EA). В его конструкции используется 800-вольтовая система с аккумуляторным блоком, поддерживающим зарядку мощностью до 850 кВт. У AMG GT XX три электромотора общей мощностью 1340 л.с.
Интерьер новинки выполнен с акцентом на экологичность и индивидуализацию. Спортивные сиденья с углеволоконным каркасом адаптируются под параметры водителя на основе цифрового сканирования тела. По данным производителя, одной шины достаточно для отделки всего салона. Дисплей перед водителем выполнен в виде двух планшетов, а рулевое колесо напоминает штурвал.
Некоторые дизайнерские решения GT XX, включая заднюю светодиодную полосу, вероятно, не будут реализованы в серийной версии из-за нормативных ограничений. Однако ключевые технологические новшества, представленные в концепте, планируется адаптировать для будущих электромобилей AMG.