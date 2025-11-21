закрыть
21 ноября 2025, пятница, 19:45
Новый Mercedes-Benz AMG GT показали живьем

  • 21.11.2025, 19:09
  • 1,010
Новый Mercedes-Benz AMG GT показали живьем
Фото: AutoHome

Он выдает 1340 сил.

Mercedes-Benz представил концепт-кар AMG GT XX на автосалоне в Гуанчжоу, передает Autonews.

Новинка станет технологическим прототипом для первого серийного электромобиля AMG, дебют которого ожидается в 2026 году.

Концепт построен на новой платформе AMG Electric Architecture (AMG.EA). В его конструкции используется 800-вольтовая система с аккумуляторным блоком, поддерживающим зарядку мощностью до 850 кВт. У AMG GT XX три электромотора общей мощностью 1340 л.с.

Mercedes-Benz AMG GT
Фото: AutoHome

Интерьер новинки выполнен с акцентом на экологичность и индивидуализацию. Спортивные сиденья с углеволоконным каркасом адаптируются под параметры водителя на основе цифрового сканирования тела. По данным производителя, одной шины достаточно для отделки всего салона. Дисплей перед водителем выполнен в виде двух планшетов, а рулевое колесо напоминает штурвал.

Некоторые дизайнерские решения GT XX, включая заднюю светодиодную полосу, вероятно, не будут реализованы в серийной версии из-за нормативных ограничений. Однако ключевые технологические новшества, представленные в концепте, планируется адаптировать для будущих электромобилей AMG.

Mercedes-Benz AMG GT
Фото: AutoHome
