Трамп анонсировал «очень мощные» санкции против России 1 21.11.2025, 19:15

2,052

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Ограничения якобы введут «очень скоро».

Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени введет «очень мощные» санкции в отношении России. Эти санкции, по его словам, будут призваны усложнить продажу российской нефти.

«Нет, нет... очень мощные санкции... Они очень скоро начнут действовать и они очень мощные, очень мощные», — сказал Дональд Трамп в эфире радио Fox News.

Трамп добавил, что пока не собирается отменять уже действующие санкции против нефтяных компаний России. 22 октября США ввели блокирующие санкции против «Роснефти», ЛУКОЙЛА и их «дочек». Вскоре ЛУКОЙЛ объявил о поиске покупателя на зарубежные активы.

