На крупном минском предприятии задерживают зарплату 9 21.11.2025, 19:53

9,986

Недавно Лукашенко назначил туда нового директора.

Госмедиа называют «Камволь» флагманом текстильной промышленности Беларуси. Между тем финансовая ситуация предприятия тяжелая. В октябре Александр Лукашенко заявлял, что оно не работает и у него долг на 200 млн рублей. Вытаскивать «флагман» узурпатор отправил экс-главу «Беллегпрома» Татьяну Лугину. Но, как стало известно «Зеркалу», после ее прихода зарплату работникам задержали на больший срок.

Сотрудница «Камволя» Оксана рассказала «Зеркалу», что до прихода нового директора схема выплаты зарплаты на предприятии выглядела так.

— Первую половину зарплаты перечисляли до 15-го числа, а вторую — до 25-го, — объясняет она. — Также каждое 30-е или 31-е число, в зависимости от количества дней в месяце, нам платят аванс в 50 рублей.

С приходом новой руководительницы, по словам собеседницы «Зеркала», привычная схема дала сбой.

— 30 октября нам отдали вторую часть зарплаты, аванс в 50 рублей мы получили 31-го числа. В ноябре, 15-го числа, мы ждали первую часть зарплаты за месяц, но ничего не получили, — говорит она.

Оксана добавляет, что работники «Камволя» пытались выяснить у Татьяны Лугиной, в чем причина задержки.

— Когда новый директор проходила по цехам, люди спрашивали, когда будут деньги. Она заявила, что мы «не заработали», и пообещала отдать в конце месяца, — описывает происходившее сотрудница предприятия.

Это людей не устроило. По словам Оксаны, ситуация накалилась настолько, что в среду, 19 ноября, две вторые смены «Камволя» собирались коллективно идти на прием к Лугиной. Но, как говорит собеседница, та узнала об этом и отправила к возмущенным работникам начальников рангом пониже.

— Только вчера, 20 ноября, дали по 300 рублей. И то потому, что мы отказывались работать, — утверждает собеседница. — Остальное, сказали, выплатят в самом конце месяца. Задержки у нас были и раньше, но не на такой срок. У людей уже пеня пошла за неоплату рассрочек. Но эти 300 рублей роли, естественно, не сыграют. Людям не за что жить, оплачивать коммунальные услуги, сады и кредиты.

Журналист «Зеркала» позвонил в отдел кадров «Камволя» под видом супруга одной из работниц. На вопрос, действительно ли на предприятии задерживают зарплаты, сотрудница отдела кадров ответила встречным вопросом:

— Вы что, не верите своей жене?

— Не верю.

— Это правда, зарплату не выплачивают. Ваша жена не обманывает. Так у всех нас, ситуация одинаковая на всем предприятии, — сказала сотрудница. Когда сотрудники могут рассчитывать на поступление денег? Никаких прогнозов по этому поводу в отделе кадров дать не смогли.

Напомним, о проблемах «Камволя» было известно и ранее. В мае 2024 года объединение бывших силовиков BELPOL опубликовало документ, из которого следовало, что правительство взяло на контроль организации с долгами за энергоресурсы. В этом списке фигурировало и текстильное предприятие, у которого возникли трудности с оплатой счетов за электричество.

Также «Зеркало» рассказывало о внутренних документах правительства, касающихся судьбы «Камволя» за прошлый год. Кроме описания проблем предприятия, в них были данные по зарплате и атмосфере в коллективе.

Так, по словам чиновников, в январе — октябре 2024 года на предприятии работало 733 человека. На тот момент зарплата по предприятию составляла в среднем 1649 рублей в месяц (в том числе у руководителей — 2896 рублей). Авторы отчета отдельно отмечали: социальный климат в коллективе благоприятный, платили вовремя, действовали профсоюз, ячейка «Белой Руси» и ветеранская организация.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com