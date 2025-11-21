Эксперт: Давление Трампа на Зеленского повторяется каждые два-три месяца 4 21.11.2025, 20:24

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Наблюдается паттерн.

По мнению экспертов, каждая сторона (Украина и РФ) пытается максимально поднять планку перед переговорами, а затем, согласившись на часть условий другой стороны, заключить сделку. Научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности Игорь Грецкий не видит каких-либо серьезных принципов, от которых отталкивается нынешняя администрация Трампа в этих контактах. Но ясно одно — Трампу нужно как можно быстрее заключить мир, передает ERR.ee.

«Наблюдается паттерн: каждые два-три месяца Уиткофф или сам Трамп оказывают давление на Зеленского, предлагая некий план с абсолютно неприемлемыми для Киева условиями. И дальше происходит отскок», - отметил Грецкий.

С большим сомнением, что такой план, озвученный в СМИ, будет реализован, выступает и эксперт по безопасности Райнер Сакс. По его мнению, утечка подобной информации не сильно повлияет на позицию Киева.

«Я не вижу здесь логики между этими элементами. Кто создает этот информационный шум — это отдельный вопрос. Скорее, это говорит о том, что администрация президента США импровизирует, потому что у них нет четкого представления, как реализовать мирный план», - сказал Сакс.

В четверг в Киеве Владимир Зеленский проводит встречи с высокопоставленными представителями Пентагона; по данным западных СМИ, среди обсуждаемых тем — детали мирного соглашения.

