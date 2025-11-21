закрыть
22 ноября 2025, суббота, 4:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Spiegel: Европейцы в ярости из-за мирного плана США по Украине

7
  • 21.11.2025, 20:51
  • 15,776
Spiegel: Европейцы в ярости из-за мирного плана США по Украине
Фото: Getty Images

Киев вместе с европейскими партнерами готовит альтернативный мирный план.

Обсуждение мирного плана США по Украине вызвало большую тревогу и раздражение в европейских странах. В Берлине детали плана узнали не напрямую из Вашингтона, а через американские СМИ, и он был истолкован как провокация, пишет Der Spiegel со ссылкой на источники.

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефул уже запросил пояснения у спецпосланника США Стива Уиткоффа, а канцлер Фридрих Мерц и другие лидеры пытаются наладить непосредственный диалог с Белым домом по этому вопросу.

План из 28 пунктов, представленный США, предполагает признание Крыма, Донецка и Луганска российскими территориями, отказ Украины от вступления в НАТО, а также ограничение численности Вооруженных сил страны до 600 тыс. человек.

В случае принятия документа из 28 пунктов победителями стали бы США и Россия, а проигравшими будут Украина и европейцы, которые до сих пор не сели за стол переговоров, говорится в материале. Белый дом утверждает, что в процессе разработки США вели переговоры как с Россией, так и с Украиной, и что условия урегулирования конфликта должны быть приемлемыми для обеих сторон.

Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, сказал, что план США лишь позволяет Москве выиграть время. «Это не что иное, как «диктаторский мир», — заявил он.

Киев и европейские партнеры — Франция, Германия и Британия — готовят альтернативный мирный план по Украине в ответ на предложение США, ранее узнал Reuters. Они хотят использовать текущую линию соприкосновения как основу для переговоров, в то время как план Трампа предусматривает территориальные изменения.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и украинский лидер Зеленский сегодня, 21 ноября, провели телефонный разговор. В субботу, 22 ноября, европейские лидеры планируют встретиться в кулуарах саммита G20 в Йоханнесбурге, чтобы подготовить контрпредложение, которое, по их мнению, будет более выгодным для Киева.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип