Зеленский обсудил с генсеком НАТО Рютте мирный план США
- 21.11.2025, 21:17
Стороны координируют совместные шаги.
Генсек НАТО Марк Рютте выразил украинцам соболезнования в связи с ракетным ударом российских оккупантов по жилым многоэтажкам в Тернополе и обсудил предложенный США Киеву мирный план.
Об этом заявил 21 ноября президент Украины Владимир Зеленский по итогам разговора с генсеком Альянса.
«Говорил с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Марк выразил соболезнования в связи с ужасной атакой России по Тернополю. Погиб 31 человек, среди них шестеро детей. Поисково-спасательные работы на месте этой трагедии до сих пор продолжаются», — сказал глава украинского государства.
Как заявил президент Зеленский, «украинцы больше всех в мире хотят окончания этой войны, прекращения убийств и достойного мира».
«Обсудили имеющиеся дипломатические возможности и план, предложенный американской стороной. Мы готовы работать быстро и конструктивно, чтобы он сработал. Координируем совместные следующие шаги. Спасибо за поддержку!», — подытожил глава украинского государства.