Зеленский обсудил с генсеком НАТО Рютте мирный план США 21.11.2025, 21:17

1,974

Владимир Зеленский

Фото: Getty Images

Стороны координируют совместные шаги.

Генсек НАТО Марк Рютте выразил украинцам соболезнования в связи с ракетным ударом российских оккупантов по жилым многоэтажкам в Тернополе и обсудил предложенный США Киеву мирный план.

Об этом заявил 21 ноября президент Украины Владимир Зеленский по итогам разговора с генсеком Альянса.

«Говорил с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Марк выразил соболезнования в связи с ужасной атакой России по Тернополю. Погиб 31 человек, среди них шестеро детей. Поисково-спасательные работы на месте этой трагедии до сих пор продолжаются», — сказал глава украинского государства.

Как заявил президент Зеленский, «украинцы больше всех в мире хотят окончания этой войны, прекращения убийств и достойного мира».

«Обсудили имеющиеся дипломатические возможности и план, предложенный американской стороной. Мы готовы работать быстро и конструктивно, чтобы он сработал. Координируем совместные следующие шаги. Спасибо за поддержку!», — подытожил глава украинского государства.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com