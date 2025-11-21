закрыть
22 ноября 2025, суббота
Зеленский обсудил с генсеком НАТО Рютте мирный план США

  • 21.11.2025, 21:17
  • 1,974
Зеленский обсудил с генсеком НАТО Рютте мирный план США
Владимир Зеленский
Фото: Getty Images

Стороны координируют совместные шаги.

Генсек НАТО Марк Рютте выразил украинцам соболезнования в связи с ракетным ударом российских оккупантов по жилым многоэтажкам в Тернополе и обсудил предложенный США Киеву мирный план.

Об этом заявил 21 ноября президент Украины Владимир Зеленский по итогам разговора с генсеком Альянса.

«Говорил с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Марк выразил соболезнования в связи с ужасной атакой России по Тернополю. Погиб 31 человек, среди них шестеро детей. Поисково-спасательные работы на месте этой трагедии до сих пор продолжаются», — сказал глава украинского государства.

Как заявил президент Зеленский, «украинцы больше всех в мире хотят окончания этой войны, прекращения убийств и достойного мира».

«Обсудили имеющиеся дипломатические возможности и план, предложенный американской стороной. Мы готовы работать быстро и конструктивно, чтобы он сработал. Координируем совместные следующие шаги. Спасибо за поддержку!», — подытожил глава украинского государства.

