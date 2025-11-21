Мерц провел телефонный разговор с Трампом

Мерц провел телефонный разговор с Трампом1
- 21.11.2025, 22:36
- 4,372
Что обсуждали.
Канцлер Германии Фридрих Мерц в пятницу провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом он написал на X.
Мерц рассказал, что «обсудил план мира для Украины с президентом США Дональдом Трампом во время конструктивного и конфиденциального телефонного разговора».
«Мы договорились о следующих шагах на уровне советников. Сейчас я проинформирую об этом европейских партнеров», – добавил он.
Главы государств Европейского Союза, участвующие в саммите «Группы двадцати» в Южно-Африканской Республике, проведут отдельную встречу в субботу по поводу войны в Украине.