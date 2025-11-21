Мерц провел телефонный разговор с Трампом 1 21.11.2025, 22:36

4,372

Дональд Трамп и Фридрих Мерц

Что обсуждали.

Канцлер Германии Фридрих Мерц в пятницу провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом он написал на X.

Мерц рассказал, что «обсудил план мира для Украины с президентом США Дональдом Трампом во время конструктивного и конфиденциального телефонного разговора».

«Мы договорились о следующих шагах на уровне советников. Сейчас я проинформирую об этом европейских партнеров», – добавил он.

Главы государств Европейского Союза, участвующие в саммите «Группы двадцати» в Южно-Африканской Республике, проведут отдельную встречу в субботу по поводу войны в Украине.

