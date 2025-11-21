закрыть
Премьер Норвегии: Европа готовит ответ на мирный план для Украины

  • 21.11.2025, 22:57
  • 2,384
Йонас Гар Стёре
Фото: AP

Сдача РФ территорий противоречит конституции Украины.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре в пятницу заявил, что ряд европейских государств обсуждает предложения к мирному плану, подготовленному США.

Об этом он сказал в интервью NRK.

Стёре, который сейчас участвует в саммите «Группы двадцати» в Южной Африке, сказал, что европейские страны, участвующие в саммите, выступят с европейским предложением по «плану мира» Трампа для Украины.

«Во-первых, для страны отдать территории, которые она контролирует, практически за столом переговоров, противоречит конституции Украины», – сказал норвежский премьер.

Он добавил, что мирный план все же может стать отправной точкой для перемирия и дальнейших переговоров, к чему Украина ранее относилась положительно.

«Эту возможность нужно использовать, но для этого европейцы должны объединиться и создать противовес в тех сферах, где это предложение вряд ли может быть принято», – сказал Стёре.

