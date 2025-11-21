Бывшего британского евродепутата, которому платили за пророссийские заявления, приговорили к 10,5 годам тюрьмы 2 21.11.2025, 23:13

3,354

Натан Гилл

Он продвигал Медведчука.

Бывшего депутата Европейского парламента и экс-лидера партии Reform UK в Уэльсе Натана Гилла посадили в тюрьму до 10,5 лет за взяточничество, связанное с продвижением пророссийской позиции в Европарламенте, в контексте войны против Украины.

Об этом в пятницу, 21 ноября, сообщило британское издание Independent.

По данным издания, 52-летнего мужчину осудили после того, как он ранее признал себя виновным в восьми случаях взяточничества в период с 6 декабря 2018 года по 18 июля 2019 года. Его остановили в аэропорту Манчестера 13 сентября 2021 года.

Во время проверки его мобильного телефона там обнаружили переписку Гилли с Олегом Волошиным, которому сейчас 44 года и который до 2014 года был нардепом в Раде от ОПЗЖ. В сообщениях WhatsApp между ними были упоминания о «обещанных рождественских подарках», «открытках» и «5K», что было ссылкой на платежи, рассказал судья.

Дальнейшие переписки между ними касался выплаты Гиллу 5000 евро за интервью украинскому телеканалу 112 Украина о деле украинского госизменника Виктора Медведчука.

Также известно, что после выборов в Европарламент 2019 года Волошин попросил Гилла организовать для коллег из партии Brexit участие в презентации Медведчука о ситуации в Донецкой области.

В сентябре Гилл признал, что получал взятки в период с декабря 2018 года по июль 2019 года в обмен на голосование и заявления в пользу пророссийских партий в Европарламенте. Это касалось вопросов, связанных с российско-украинскими отношениями.

Гилл отрицает обвинения в сговоре с бывшим украинским политиком Олегом Волошиным с целью взяточничества. Он начал свою политическую карьеру в Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP), от которой был избран в Европарламент в 2014 году, а с 2016 года возглавлял ячейку партии в Уэльсе.

В 2018 году он покинул UKIP и присоединился к Партии Брекзита, которая позже была переименована в Reform UK. Гилл оставался депутатом Европарламента до выхода Великобритании из ЕС в январе 2020 года.

