закрыть
22 ноября 2025, суббота, 4:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минское метро засветилось в канадском фильме 20‑летней давности

  • 21.11.2025, 23:39
  • 2,304
Минское метро засветилось в канадском фильме 20‑летней давности

Какая станция попала в кадр?

Минский метрополитен поделился в своем телеграм-канале видеофрагментом из канадского фильма Nature Unleashed: Earthquake («Землетрясение»), который вышел в 2005 году. Хотя ленту называют канадской, в её производстве участвовали компании из Канады, Литвы и Великобритании. Метро предложило подписчикам узнать, какая именно станция попала в кадр, пишет Blizko.by.

В фильме действительно можно заметить сразу несколько минских станций. Сначала главная героиня заходит в поезд на станции «Московская». Но уже внутри вагона по громкой связи объявляют совсем другие станции: «Академия наук», далее — «Парк Челюскинцев». В реальном минском метро порядок станций другой, поэтому это выглядит довольно курьезно.

В вагоне также можно заметить схемы линий минского метро, а рядом — еще одну схему, похожую на московское метро. Когда поезд отъезжает, сцена уже переносится на станцию «Парк Челюскинцев», что еще раз подтверждает, что создатели фильма использовали разные съемки и не заботились о соответствии реальности.

По сюжету, события происходят в вымышленном российском городе Касурск — якобы городе ученых-ядерщиков. При этом город расположен в сейсмически опасной зоне, где происходит мощное землетрясение.

Фильм, кстати, получил очень низкие рейтинги от зрителей: 3,7 из 10 на IMDb и 3,9 из 10 на сайте «Кинопоиск». Поэтому появление минского метро в такой ленте многим показалось скорее забавным, чем почетным.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип