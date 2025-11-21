Минское метро засветилось в канадском фильме 20‑летней давности 21.11.2025, 23:39

Какая станция попала в кадр?

Минский метрополитен поделился в своем телеграм-канале видеофрагментом из канадского фильма Nature Unleashed: Earthquake («Землетрясение»), который вышел в 2005 году. Хотя ленту называют канадской, в её производстве участвовали компании из Канады, Литвы и Великобритании. Метро предложило подписчикам узнать, какая именно станция попала в кадр, пишет Blizko.by.

В фильме действительно можно заметить сразу несколько минских станций. Сначала главная героиня заходит в поезд на станции «Московская». Но уже внутри вагона по громкой связи объявляют совсем другие станции: «Академия наук», далее — «Парк Челюскинцев». В реальном минском метро порядок станций другой, поэтому это выглядит довольно курьезно.

В вагоне также можно заметить схемы линий минского метро, а рядом — еще одну схему, похожую на московское метро. Когда поезд отъезжает, сцена уже переносится на станцию «Парк Челюскинцев», что еще раз подтверждает, что создатели фильма использовали разные съемки и не заботились о соответствии реальности.

По сюжету, события происходят в вымышленном российском городе Касурск — якобы городе ученых-ядерщиков. При этом город расположен в сейсмически опасной зоне, где происходит мощное землетрясение.

Фильм, кстати, получил очень низкие рейтинги от зрителей: 3,7 из 10 на IMDb и 3,9 из 10 на сайте «Кинопоиск». Поэтому появление минского метро в такой ленте многим показалось скорее забавным, чем почетным.

