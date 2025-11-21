Зеленский встретился с министром обороны Литвы 21.11.2025, 23:55

Владимир Зеленский

Робертас Каунас впервые приехал в Украину после недавнего назначения на должность.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром обороны Литвы Робертасом Каунасом, впервые приехавшим на Украину после недавнего назначения на должность. Об этом украинский лидер заявил в своем Telegram-канале.

«Обсудили оборонные нужды Украины и перспективы совместного оборонного производства. Также обсудили актуальную дипломатическую ситуацию и имеющиеся сейчас возможности для справедливого окончания войны», — написал Зеленский.

Он выразил благодарность президенту Гитанасу Науседе и всему литовскому народу за поддержку «с самого начала военного конфликта».

«Также благодарен за присоединение к инициативе PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), позволяющей нам закупать американское оружие», — подчеркнул Зеленский.

Накануне министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил о твердом намерении Вильнюса поддерживать Украину на протяжении десяти лет после установления мира. Будрис подчеркнул необходимость для Европы в наращивании поддержки Киеву. По мнению министра, любые мирные переговоры не могут проходить без непосредственного участия ЕС и Украины.

