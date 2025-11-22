В Белгороде российский военный взорвал гранату в квартире
- 22.11.2025, 2:13
Прямо во время застолья.
В Белгороде военнослужащий подорвал гранату во время застолья в съемной квартире. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
По информации Telegram-канала, в съемную квартиру на проспекте Славы заселился 24-летний Максим, военнослужащий из Калуги, вместе с приглашенной девушкой. Они распивали алкоголь, в какой-то момент военный взорвал гранату.
«Он сильно пострадал, его спутница также получила ранения. При этом спасатели нашли в квартире квадрокоптер служащего», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ущерб составил 1,5 млн рублей. В съемной квартире произошел пожар, кроме того, во всем доме повреждены системы отопления и газоснабжения, выбиты окна, удар пришелся по несущей стене. Квартира находится на первом этаже, поэтому повреждены и припаркованные автомобили.
Мать военнослужащего и его командование отказались возмещать ущерб. Жильцы дома возмущены, что боец смог покинуть расположение с боевой гранатой, и надеются возместить убытки через страховую компанию.