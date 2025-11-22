закрыть
В Белгороде российский военный взорвал гранату в квартире

  • 22.11.2025, 2:13
  • 1,308
В Белгороде российский военный взорвал гранату в квартире

Прямо во время застолья.

В Белгороде военнослужащий подорвал гранату во время застолья в съемной квартире. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации Telegram-канала, в съемную квартиру на проспекте Славы заселился 24-летний Максим, военнослужащий из Калуги, вместе с приглашенной девушкой. Они распивали алкоголь, в какой-то момент военный взорвал гранату.

«Он сильно пострадал, его спутница также получила ранения. При этом спасатели нашли в квартире квадрокоптер служащего», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ущерб составил 1,5 млн рублей. В съемной квартире произошел пожар, кроме того, во всем доме повреждены системы отопления и газоснабжения, выбиты окна, удар пришелся по несущей стене. Квартира находится на первом этаже, поэтому повреждены и припаркованные автомобили.

Мать военнослужащего и его командование отказались возмещать ущерб. Жильцы дома возмущены, что боец смог покинуть расположение с боевой гранатой, и надеются возместить убытки через страховую компанию.

