Урсула фон Дер Ляйен сделала важное заявление после разговора с Зеленским

Урсула фон Дер Ляйен сделала важное заявление после разговора с Зеленским14
- 22.11.2025, 8:35
Названы следующие шаги стран ЕС.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о разговоре по телефону с президентом Владимиром Зеленским. Стороны говорили о текущей ситуации по войне, а также дальнейших планах ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Х главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен.
По ее словам, с первого дня Европа стояла рядом с Украиной перед лицом российской агрессии.
«Мы работаем над справедливым и устойчивым миром с Украиной и для Украины вместе с нашими друзьями и партнерами. Сегодня мы обсудили текущую ситуацию и четко осознаем, что без Украины об Украине ничего не должно быть», - написала глава Еврокомиссии.
Также фон дер Ляйен добавила, что следующими шагами европейских лидеров будет их встреча завтра на полях G20, а затем в Анголе на саммите ЕС-АС.
Как известно, накануне Владимир Зеленский разговаривал по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьером Британии Киром Стармером.
Стороны обсуждали мирный план США по Украине, согласно которому Киев будет вынужден отдать свои территории на востоке России, сократить численность армии и не только.
В то же время известно, что лидеры стран Евросоюза экстренно разрабатывают собственный план по завершению войны в Украине, который должен быть более выгодным для Киева.