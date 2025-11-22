Солнечная система летит в космосе слишком быстро 4 22.11.2025, 8:55

Ученые не могут объяснить причину.

Похоже, Солнечная система движется во Вселенной гораздо быстрее, чем предполагает стандартная космология. Как пишет earth.com, ученые из Германии исследовали галактики и обнаружили, что их космический след опережает тот, что предполагает теория.

Новое исследование радиогалактик, опубликованное в журнале Physical Review Letters, не подтвердило стандартную картину движения космических тел. А несоответствие, которое указали авторы, может свидетельствовать, что «либо наши космические модели, либо наши масштабные исследования не учитывают чего-то важного».

Команда ученых, которую возглавил астрофизик Лукас Беме из Билефельдского университета в Германии, провела радиоисследование далеких галактик. Они планировали проверить, насколько описание Вселенной соответствует реальности.

Обычная система отсчета для космического движения происходит от космического микроволнового фона - слабого остаточного света от горячей ранней Вселенной. Он может показать, что Солнечная система стремительно движется в одном конкретном направлении. И это движение должно оставить предполагаемый отпечаток на количестве галактик.

Это также подтверждает космологический принцип, или идею о том, что Вселенная выглядит одинаково во всех направлениях. Согласно этому принципу, исследование галактик должно увидеть почти одинаковое количество источников во всех направлениях после учета движения Солнца.

Изучение радиогалактик

Команда обратила внимание на галактики, которые излучают сильные радиоволны. Поскольку радиоволны пробиваются сквозь пыль, которая блокирует видимый свет, то таким образом можно обнаружить галактики, которых не видно на обычных изображениях.

С учетом движения Солнечной системы можно найти больше радиогалактик по направлению движения, а меньше - позади, что создает статистический дисбаланс. Чтобы измерить этот дисбаланс, исследователи объединили несколько масштабных исследований, карт неба, которые учитывают радиоисточники на огромных площадях. Речь идет о примерно четырех миллионах радиоисточников примерно на четверти северного неба.

Точный подсчет галактик

Беме и его коллеги построили модель для точного подсчета количества галактик на основе отрицательного биномиального распределения - статистической модели, которая обрабатывает чрезмерно рассеянные данные подсчета. Это позволило команде уловить многокомпонентные радиоисточники и считать их, как один источник, а не несколько.

Ученые также разработали метод оценки, который обновляет вероятности, используя как данные, так и предыдущие предположения. Она оценивает силу и направление диполя галактики, учитывая, как меняется чувствительность каждого обзора на небе.

Измерение движения во Вселенной

Используя свой оценщик на трех крупных каталогах, исследователи обнаружили точную скорость галактик и Солнечной системы.

Общепринятая скорость Солнечной системы примерно равна 827 000 километров в час. Эта скорость устанавливает стандарт, которому, как ожидается, будут соответствовать обзоры галактик как по направлению, так и по силе.

Однако результат нового исследования противоречит ожиданиям, основанным на стандартной космологии. Ведь сила и размеры следов, оставляемых галактиками, заставляет пересматривать предыдущие предположения ученых.

В будущем планируется исследовать, сохранится ли избыток радиоволн после еще более жесткого контроля и систематизации галактик. Если несоответствие выдержит эту проверку, космологи столкнутся с неудобным, но захватывающим выбором. Либо основное предположение об однородности большого масштаба не оправдывается, либо существует неизвестный ингредиент, который формирует то, как материя распределяется по Вселенной.

