В Европе после публикации «мирного плана» США предложили Уиткоффу обратиться к психиатру

Трамп не обладает полномочиями для разморозки российских активов, размещенных в европейских юрисдикциях.

Европейские официальные лица подвергли резкой критике пункт «мирного плана», разработанного спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и российским спецпредставителем Кириллом Дмитриевым, который предусматривает использование замороженных российских активов. Согласно документу, часть этих средств должна пойти на восстановление Украины под контролем Вашингтона после прекращения огня, причем США планируют получать 50% прибыли от этой деятельности.

Как пишет Politico, дипломаты ЕС опасаются, что американская инициатива нарушит согласование Украине «репарационного кредита».

В разговоре с изданием бывший французский чиновник назвал предложение «скандальным», отметив, что европейские страны пытаются найти жизнеспособный механизм использования замороженных активов в интересах Киева, тогда как Вашингтон «стремится извлечь из этого прибыль». «Это предложение, скорее всего, будет отвергнуто всеми», — сказал он.

Высокопоставленный представитель ЕС подчеркнул, что Дональд Трамп не обладает полномочиями для разморозки российских активов, размещенных в европейских юрисдикциях. «Уиткоффу нужно обратиться к психиатру», — добавил другой высокопоставленный европейский политик.

Вопрос использования замороженных российских активов изначально является сложным из-за позиции Бельгии, на территории которой хранится значительная часть средств. Брюссель боится ответных шагов со стороны Москвы, напоминает Politico. Теперь же европейские дипломаты опасаются, что американская инициатива создаст дополнительные препятствия для получения согласия Бельгии на план «репарационного кредита». Как пояснил один из чиновников ЕС, предложение Вашингтона может быть использовано как контраргумент против европейской схемы. Он также отметил, что стремление Трампа извлечь прибыль в этой ситуации соответствует «классической позиции» американского президента.

Американский «мирный план» также предусматривает передачу под контроль России Крыма и Донбасса, включая те территории, которые сейчас не контролируются российскими войсками. Документ включает сокращение численности Вооруженных сил Украины, законодательный отказ от вступления в НАТО, запрет на размещение иностранных миротворческих контингентов и закрепление безъядерного статуса страны. Россия же получит поэтапное снятие международных санкций, возвращение в формат «Большой восьмерки» (G8) и амнистию за военные преступления.

Европейские лидеры в ходе телефонных переговоров с Владимиром Зеленским отвергли ключевые положения американского документа, подчеркнув, что украинская армия должна сохранить способность защищать суверенитет страны, а текущая линия фронта должна стать основой для любых будущих переговоров. Сам Зеленский заявил о готовности работать с администрацией Трампа для достижения «справедливого и устойчивого мира».

