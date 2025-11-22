Самолет США начал разведку самых секретных объектов РФ

Самолет США начал разведку самых секретных объектов РФ1
«Расшифрована» траектория полетов Challenger над Черным морем.
Американский разведывательный самолет Challenger описывает петли над Черным морем, следуя по траектории, которая породила предположения о том, что именно ищет Пентагон у границ России.
Самолет-разведчик США вылетел с румынской базы рано утром в пятницу, 21 ноября, и провел несколько часов, описывая короткие круги в международном воздушном пространстве, словно выслеживая что-то, сообщает Daily Mail.
Данные полета показывают, что самолет приблизился примерно на 100 км к оккупированному Россией Крыму, а затем направился на восток в сторону Сочи, пройдя по маршруту, близкому к некоторым из самых секретных военных объектов России.
Трекеры с открытым исходным кодом, такие как ADS-B Exchange, зафиксировали путь самолета, который пролетел на северными флангами Украины, у побережья Румынии и Болгарии, а также у границы Грузии.
Оснащенный мощным радаром сканирования земли и секретной технологией обнаружения сигналов, самолет Challenger создан для перехвата сообщений и отслеживания перемещений войск в режиме реального времени.
Его внезапное появление, заменившее рутинное наблюдение с помощью беспилотников редкой пилотируемой миссией, породило разговоры о том, что США готовятся к новой эскалации, и момент для этого оказался самым зловещим.
На этой неделе высший генерал Польши предупредил, что Россия вступила в полномасштабную фазу подготовки к войне, заявив, что Москва закладывает основу для возможного удара по территории НАТО.
Веслав Кукула заявил, что Россия проводит кибератаки и диверсионные операции, призванные «создать благоприятные условия для агрессии на территории Польши».
Несколько часов спустя премьер-министр Дональд Туск сообщил, что железнодорожная линия между Варшавой и Люблином, одна из жизненно важных артерий, по которой Украина получала западную помощь, была взорвана в результате «беспрецедентного акта саботажа».
Кукула предупредил, что любое нападение России на Польшу немедленно приведет в действие статью 5 Устава НАТО, что приведет к коллективному ответу, который может поставить мир на грань Третьей мировой войны.
Самолет-разведчик США Challenger – что известно
Challenger — элегантный бизнес-джет, переоборудованный для военных целей, сочетает в себе гражданскую уравновешенность и смертоносное любопытство.
Этот вариант CL-600, поставленный в 2020 году и модифицированный подрядчиком Leidos, в прототипах часто именуемый ARTEMIS, может похвастаться серверными стойками и датчиками, втиснутыми в его расширенный салон, где раньше были сидения для пассажиров.
Его турбовентиляторные двигатели работают на высоте более 12 км, уклоняясь от наземных угроз и одновременно собирая данные с расстояния в сотни миль. Самолет, оснащенный мощным радаром сканирования земли и секретной технологией обнаружения сигналов, создан для перехвата сообщений и отслеживания перемещений войск в режиме реального времени.