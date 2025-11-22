Самолет США начал разведку самых секретных объектов РФ 1 22.11.2025, 11:41

9,472

Фото: U.S. Army

«Расшифрована» траектория полетов Challenger над Черным морем.

Американский разведывательный самолет Challenger описывает петли над Черным морем, следуя по траектории, которая породила предположения о том, что именно ищет Пентагон у границ России.

Самолет-разведчик США вылетел с румынской базы рано утром в пятницу, 21 ноября, и провел несколько часов, описывая короткие круги в международном воздушном пространстве, словно выслеживая что-то, сообщает Daily Mail.

Данные полета показывают, что самолет приблизился примерно на 100 км к оккупированному Россией Крыму, а затем направился на восток в сторону Сочи, пройдя по маршруту, близкому к некоторым из самых секретных военных объектов России.

Трекеры с открытым исходным кодом, такие как ADS-B Exchange, зафиксировали путь самолета, который пролетел на северными флангами Украины, у побережья Румынии и Болгарии, а также у границы Грузии.

Маршрут самолета-разведчика Challenger

Фото: Скриншот

Оснащенный мощным радаром сканирования земли и секретной технологией обнаружения сигналов, самолет Challenger создан для перехвата сообщений и отслеживания перемещений войск в режиме реального времени.

Его внезапное появление, заменившее рутинное наблюдение с помощью беспилотников редкой пилотируемой миссией, породило разговоры о том, что США готовятся к новой эскалации, и момент для этого оказался самым зловещим.

На этой неделе высший генерал Польши предупредил, что Россия вступила в полномасштабную фазу подготовки к войне, заявив, что Москва закладывает основу для возможного удара по территории НАТО.

Веслав Кукула заявил, что Россия проводит кибератаки и диверсионные операции, призванные «создать благоприятные условия для агрессии на территории Польши».

Несколько часов спустя премьер-министр Дональд Туск сообщил, что железнодорожная линия между Варшавой и Люблином, одна из жизненно важных артерий, по которой Украина получала западную помощь, была взорвана в результате «беспрецедентного акта саботажа».

Кукула предупредил, что любое нападение России на Польшу немедленно приведет в действие статью 5 Устава НАТО, что приведет к коллективному ответу, который может поставить мир на грань Третьей мировой войны.

Самолет-разведчик США Challenger – что известно

Challenger — элегантный бизнес-джет, переоборудованный для военных целей, сочетает в себе гражданскую уравновешенность и смертоносное любопытство.

Этот вариант CL-600, поставленный в 2020 году и модифицированный подрядчиком Leidos, в прототипах часто именуемый ARTEMIS, может похвастаться серверными стойками и датчиками, втиснутыми в его расширенный салон, где раньше были сидения для пассажиров.

Самолет-разведчик США и его команда

Фото: U.S. Army

Его турбовентиляторные двигатели работают на высоте более 12 км, уклоняясь от наземных угроз и одновременно собирая данные с расстояния в сотни миль. Самолет, оснащенный мощным радаром сканирования земли и секретной технологией обнаружения сигналов, создан для перехвата сообщений и отслеживания перемещений войск в режиме реального времени.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com