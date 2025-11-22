закрыть
В Красноперекопске взорвана подстанция, от которой зависит электропитание всего Крыма

4
  • 22.11.2025, 9:19
  • 9,194
Ударные дроны атаковали также Симферополь и другие города на полуострове.

В ночь на 22 ноября украинские ударные дроны атаковали предприятие и электроподстанцию в городе Красноперекопск (Яны Капу) на территории временно оккупированного полуострова Крым. Местные жители, которые пожаловались на «хлопок» в городе, насчитали семь взрывов.

Официальной информации об инциденте еще не было. В свою очередь проект Supernova+ выяснил, что была атакована важная для всего полуострова электроподстанция мощностью в 220кВ.

Причем подстанция находится возле Крымского содового завода, который «тоже мог стать целью атаки», считают в проекте.

Люди, которые слышали в Красноперекопске «хлопок», также услышали стрельбу из автоматов и крупнокалиберных пулеметов. По их словам, в воздухе «жужжали дроны возле содового завода».

«ПС 220 кВ Красноперекопск» является одним из ключевых магистральных узлов Крыма. Главная задача такой подстанции – прием и распределение электрической энергии через сеть региона», – отмечают в Supernova+.

АО «Бром», на производственных площадках которого также видели взрывы, не такой важный объект. Он специализируется на выпуске брома, неорганических солей брома и броморганических соединений.

Красноперекопск не был единственным городом в Крыму, который в ночь 22 ноября находился под атакой. Согласно сообщениям из других, крымских пабликов, также в Гвардейском слышали пролет «группы дронов» и «работу ПВО», около десяти взрывов и стрельбу. В Армянске прозвучало около семи «хлопков».

А в 00:45 в Симферополе, со стороны ГРЭС раздался мощный взрыв. И уже через пять минут туда промчалась скорая. А еще через десять минут прогремел взрыв в северо-западной части города, сообщают местные жители.

