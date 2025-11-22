В Минске — перебои с оплатой проезда и работой табло «Минсктранса» 2 22.11.2025, 9:35

2,008

Причины неизвестны.

В Минске 22 ноября были зафиксированы сбои в работе сервисов «Минсктранса». Как сообщили в предприятии, временно недоступна покупка билетов через систему ЕРИП, сообщили в организации.

О возможных перебоях организация сообщила 22 ноября в 07.35.

Помимо этого, не функционируют электронные табло на остановках, а также соответствующий раздел на сайте перевозчика. В «Минсктрансе» не уточнили причины неполадок и не назвали сроки восстановления работы сервисов.

