22 ноября 2025, суббота, 14:29
В Минске — перебои с оплатой проезда и работой табло «Минсктранса»

  • 22.11.2025, 9:35
Причины неизвестны.

В Минске 22 ноября были зафиксированы сбои в работе сервисов «Минсктранса». Как сообщили в предприятии, временно недоступна покупка билетов через систему ЕРИП, сообщили в организации.

О возможных перебоях организация сообщила 22 ноября в 07.35.

Помимо этого, не функционируют электронные табло на остановках, а также соответствующий раздел на сайте перевозчика. В «Минсктрансе» не уточнили причины неполадок и не назвали сроки восстановления работы сервисов.

