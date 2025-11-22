Конгресс США готовит ужесточение санкций против РФ 1 22.11.2025, 9:51

3,008

Начат сбор подписей для вынесения на голосование.

Республиканец Палаты представителей США Брайан Фицпатрик начал сбор подписей для вынесения на голосование законопроекта по усиленным санкциям против России.

Об этом он сообщил в соцсети X.

Фицпатрик заявил об активизации усилий на фоне сообщения The Wall Street Journal о том, что президент США Дональд Трамп якобы требует от Украины согласиться на «мирный план» до 27 ноября.

«Уточнение: Соединенные Штаты хотят получить от России ответ о безусловном выводе войск из Украины до четверга. Эта российская пропаганда должна быть отвергнута и проигнорирована как абсурдная чушь. Мир сейчас возможен только благодаря силе, а не умиротворению», - написал конгрессмен.

Он также сообщил, что группа членов Палаты представителей проинформировала руководство о начале сбора подписей под так называемой петицией о принудительном вынесении законопроекта на рассмотрение, что позволит поставить на голосование пакет жестких санкций против России.

Механизм петиции позволяет вынести законопроект в зал без поддержки руководства, если его подпишут 218 конгрессменов.

Лидеры республиканцев в Палате представителей и Сенате месяцами воздерживались от голосования по санкционному законопроекту, ожидая сигнала от Дональда Трампа.

Напомним, накануне Дональд Трамп заявил, что вскоре примет решение о «мощных санкциях» против России, которые будут сильнее всех других, что он когда-либо объявлял.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com