У лукашистов началось очередное «обострение» по поводу «тунеядцев»

Глава МВД потребовал от участковых «активнее взяться» за неработающих людей.

Глава МВД Иван Кубраков потребовал, чтобы участковые милиционеры активнее проверяли неработающих людей. «Все, кто не работают, особенно в сельской местности, должны быть отработаны участковыми инспекторами милиции», — заявил министр.

«Усилия органов внутренних дел в целом позволяют влиять на поведение граждан. Однако очевидно, что есть нереализованный потенциал, — отметил глава МВД. — Теми, кто не учится и не работает, по-прежнему совершается более половины преступлений. В основном имущественных, что объясняется их стремлением получить средства для существования. Все лица, состоящие у нас на учете, должны работать».

Министр заявил, что участковым инспекторам нужно проверить неработающих.

«Все, кто не работают, особенно в сельской местности, должны быть отработаны участковыми инспекторами милиции, — заявил Иван Кубраков. — Вы сразу увидите, этот человек занимается коммерцией и не уплачивает налоги, либо этот человек — пьяница, который не попадал в наше поле зрения, он должен находиться у нас под контролем. Все до одного, повторяю, все, кто состоит на учете по профилактике, по линии уголовно-исполнительной инспекции, они все должны быть трудоустроены».

Напомним, 21 ноября в МВД заявили, что хотят ввести административную ответственность для некоторого населения из-за «невыполнение обязанностей по трудоустройству и прохождению лечения». Речь о тех, кто находился в лечебно-трудовом профилактории и стоит на учете в милиции.

В Беларуси милиция продолжает бороться с «тунеядством» — нетрудоустроенных вызывают на заседания комиссий по «иждивенцам» и привлекают их к общественным работам. Тем временем некоторые из тех, кто отказался явиться на такие мероприятия, попали под административное наказание. Ранее в милиции предупреждали, что могут наказать штрафом или даже арестом тех, кто проигнорирует их приглашения для трудоустройства.

Ранее, 21 января этого года, Александр Лукашенко заявил, что необходимо активнее привлекать на рынок труда тех, кто не работает. Особенно он обращал внимание на Минск.

