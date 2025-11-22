Беспилотники мощно атаковали российскую Сызрань 3 22.11.2025, 10:00

4,802

Сообщается о десяти взрывах в районе местного НПЗ.

В ночь на субботу, 22 ноября, в российской Сызрани прогремели взрывы. Местные жители сообщают об атаке беспилотников.

Как пишет российский Telegram-канал Shot, местные жители сообщают, что слышали 8−10 взрывов в северной части города.

Фото: 161.ru

Россияне утверждают, что беспилотники летят на низкой высоте со стороны реки Волга.

Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей сообщает, что взрывы раздаются в районе местного НПЗ.

Официальных заявлений относительно атаки пока нет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com