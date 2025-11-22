закрыть
Беспилотники мощно атаковали российскую Сызрань

3
  • 22.11.2025, 10:00
  • 4,802
Беспилотники мощно атаковали российскую Сызрань

Сообщается о десяти взрывах в районе местного НПЗ.

В ночь на субботу, 22 ноября, в российской Сызрани прогремели взрывы. Местные жители сообщают об атаке беспилотников.

Как пишет российский Telegram-канал Shot, местные жители сообщают, что слышали 8−10 взрывов в северной части города.

Фото: 161.ru

Россияне утверждают, что беспилотники летят на низкой высоте со стороны реки Волга.

Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей сообщает, что взрывы раздаются в районе местного НПЗ.

Официальных заявлений относительно атаки пока нет.

