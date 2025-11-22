У Лукашенко окончательно «поехала крыша»13
- Кирилл Иванов, «Салідарнасць»
- 22.11.2025, 10:21
- 23,538
Пазл сложился.
В последнее время правитель щедро одаривает подчиненных, мягко говоря, «неординарными» идеями. То задается вопросом, почему Припять до сих не повернули вспять.
То требует от новоиспеченного руководителя МТЗ создать супер-трактор. А ведь еще не остыли чернила на приказе навести порядок в Витебской области — та еще задачка для чиновников.
Но все эти грандиозные проекты престарелого вождя упираются в жесткую реальность. Оказывается, что в стране, которая отправляет в космос туристов и замахивается то ли на еще один блок, то ли на еще одну АЭС, не могут произвести нормальную туалетную бумагу.
Производители жалуются, что покупатели отдают предпочтение импортной бумаге. В итоге правительство готовится ввести лицензирование чужестранных рулонов.
И это закономерный итог. У человека, который десятилетиями тащил целую страну в прошлое, а в последние годы заметно ускорился в этом направлении, просто сложился пазл.
К набору из субботников, пропаганды и прочей принудиловки добавилась до боли знакомая заставшим совок белорусам туалетная бумага с нежностью наждачки.
Кирилл Иванов, «Салідарнасць»