22 ноября 2025, суббота, 14:29
У Лукашенко окончательно «поехала крыша»

13
  • Кирилл Иванов, «Салідарнасць»
  • 22.11.2025, 10:21
  • 23,538
У Лукашенко окончательно «поехала крыша»

Пазл сложился.

В последнее время правитель щедро одаривает подчиненных, мягко говоря, «неординарными» идеями. То задается вопросом, почему Припять до сих не повернули вспять.

То требует от новоиспеченного руководителя МТЗ создать супер-трактор. А ведь еще не остыли чернила на приказе навести порядок в Витебской области — та еще задачка для чиновников.

Но все эти грандиозные проекты престарелого вождя упираются в жесткую реальность. Оказывается, что в стране, которая отправляет в космос туристов и замахивается то ли на еще один блок, то ли на еще одну АЭС, не могут произвести нормальную туалетную бумагу.

Производители жалуются, что покупатели отдают предпочтение импортной бумаге. В итоге правительство готовится ввести лицензирование чужестранных рулонов.

И это закономерный итог. У человека, который десятилетиями тащил целую страну в прошлое, а в последние годы заметно ускорился в этом направлении, просто сложился пазл.

К набору из субботников, пропаганды и прочей принудиловки добавилась до боли знакомая заставшим совок белорусам туалетная бумага с нежностью наждачки.

Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

