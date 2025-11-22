закрыть
Расширен Каунасский аэропорт: в нем появилось необычное развлечение

  • 22.11.2025, 11:30
  • 1,434
Фото: Elta

Теперь клиентов будут обслуживать в два раза быстрее.

В литовском Каунасе состоялось открытие расширенного терминала аэропорта – отныне клиентов будут обслуживать в два раза быстрее, будет больше пространств и услуг. Кроме того, в ожидании самолета пассажиры смогут играть в баскетбол, пишет delfi.lt.

По словам глав аэропортов, надеются, что несмотря на вызовы, с которыми сектор сталкивается из-за метеозондов, удастся сохранить доверие пассажиров и в будущем расширить число рейсов. Каунасский терминал расширен в обе стороны. Площадь увеличилась больше, чем в 1,5 раза, до 4400 м2, а инфраструктура позволяет обслужить до 6 рейсов в час.

Фото: Elta

«Мощности расширились почти в два раза – мы можем удобно обслуживать до 2 млн. пассажиров в год. Следующий шаг в Каунасе – заполнение аэропорта пассажирами (…)», – сказал гендиректор Литовских аэропортов Симонас Барткус. Он напомнил, что в следующем году Air Baltic будет летать из Каунаса в Ригу Сейчас в Каунасе есть 28 прямых направлений, еще несколько десятков доступны через Ригу.

Фото: Elta

Барткус сказал, что аэропорты в Литве сталкиваются с вызовами, которых нет у других аэропортов Европы - это метеозонды из Беларуси.

Фото: Elta

По словам Барткуса, авиакомпаниям приходится объяснять, что это совершенно новая угроза – подобное бывало прежде только в Южной Корее. Он заметил, что этот кризис показал, что аэропортов в Литве не слишком много, как думают некоторые.

Фото: Elta

По словам Барткуса, аэропорт в Каунасе работает круглосуточно и всегда может предоставить базовый пакет услуг. Что касается расширения терминала, то в созданы дополнительные пространства для ожидающих вылета пассажиров. «<…> До сих пор в Каунасе были столы регистрации в одном направлении. Сейчас около каждого стола можно обслуживать пассажиров любого направления», – сказал представитель Литовских аэропортов Арнас Думанас.

Фото: Elta

По его словам, сейчас уже пассажирам не требуется доставать жидкости и электронные приборы. Сейчас в аэропорту есть шесть терминалов. В два раза увеличились и магазины в аэропорту.

Фото: Elta

В магазинах появилось больше косметики и парфюмерии.

Фото: Elta
Фото: Elta

Ранее прилетевшим в Каунас пассажирам приходилось какое-то время стоять на улице, сейчас этой проблемы не будет.

Фото: Elta
Фото: Elta
Фото: Elta
Фото: Elta
Фото: Elta
Фото: Elta
Фото: Elta
Фото: Elta
