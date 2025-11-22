«Чуть не выплатил долг полного тезки» 2 22.11.2025, 11:52

2,160

Удивительные и странные совпадения в жизни белорусов.

Пока кто-то всю жизнь мечтает встретить своего двойника, другому достаточно прийти на университетскую практику и обнаружить, что за него уже расписался в журнале полный тезка, пишет Onliner.

«На практике за меня в журнале расписалась полная тезка»

В университетах совпадения случаются так часто, что в какой-то момент перестаешь удивляться: если бесконечно собирать в одном здании тысячи людей со всей страны, то чисто статистически среди них должно быть полно однофамильцев, тезок и родившихся в один день. Но некоторые истории все равно выбиваются из ряда — Дарья пережила две таких в течение пары лет.

— Однажды я, опоздав минут на десять, пришла на педагогическую практику в школу. На проходной лежал журнал, куда нужно было записываться: полное имя, куда пришел, время прихода. Открываю страницу, чтобы внести свои данные, и… вижу, что они уже там есть. ФИО, практика, время, когда я изначально должна была прийти: все совпадает. Потом только пригляделась и заметила ошибку в одном инициале. Машинально поверх исправила, и только спустя какое-то время до меня дошло, что это был другой человек. С этой девушкой в жизни мы потом так и не пересеклись.

Второй раз Дарья встретила собственную копию не на бумаге, а прямо в общем коридоре университета. «Случился минутный шок», — так она это описывает.

— Телосложение, голос, рост, движения — все почти одинаково с той девушкой. Я даже фамилию с отчеством у двойника уточнила на всякий случай. Ну мало ли, вдруг совпадение куда глубже, чем просто внешнее сходство: своего отца я не знаю. Но нет, родственниками мы не оказались. Зато до сих пор общаемся и уже пять лет поздравляем друг друга с днем рождения, обращаясь не иначе как «сестра-близнец».

Сергей во время учебы едва не принял встречу с однофамильцем за какую-нибудь мошенническую схему. Его с другом летом вызвали в деканат помочь вынести старую мебель. За работу положена была небольшая маткомпенсация — простая схема: сделал дело, написал заявление, получил деньги.

— Другу все успешно перевели, а вот мне почему-то нет. Началась бюрократическая петля: бухгалтерия уверяет, что все выплачено, деканат говорит, что никаких проблем нет. И только спустя время выяснилось: сотрудница деканата перепутала падежи в заявлении, и получилось так, что мои инициалы полностью совпали с инициалами девушки-однофамилицы. Деньги получила она, потом возвращала, и в итоге все закончилось благополучно, но осадок от абсурда остался.

У Максима ситуация была из серии массовых коллективных совпадений. В его университетской группе в один момент оказалось… больше Максимов, чем девушек: семь первых и шесть вторых.

— Мы друг друга не путали, но ситуацией, когда преподаватель вызывает одного Максима, а откликается сразу семь, вряд ли кого-то можно было удивить.

Анна вспоминает свой забавный эпизод, будто перекочевавший из какой-то студенческой комедии.

— Две мои одногруппницы вышли замуж и получили новые фамилии: Козел и Капуста. Дружат до сих пор.

«На работе четыре соседних кабинета заняли четыре Елены. У троих — мужья Александры»

Когда Андрея вызвали в отдел кадров и сказали, что его ищет судебный пристав, ему стало не по себе. Пришел, говорят, висит задолженность $700. Откуда взялась — не очень понятно.

— Я звоню приставу, он называет мои ФИО и дату рождения. Все совпало. Только после того, как он назвал адрес, по которому я никогда не проживал, вскрылось удивительное совпадение. Где-то в Минске существует человек с абсолютно такими же данными: фамилия, имя, отчество и дата рождения день в день.

У Елены совпадения в какой-то момент стали частью рабочей рутины — куда более приятной. На прежнем месте работы ее день рождения совпал еще с четырьмя коллегами.

— Никогда в жизни я не встречала людей, рожденных в один день со мной, а здесь их оказалась целая компания. Праздновали обязательно: торты, пирожные — на несколько дней хватало. В обычные дни всегда общались, сидели напротив друг друга, шутили.

Еще одна Елена (тоже кладем в копилку совпадений) сразу вслед за первой удивляет масштабами совпадений на рабочем месте. Она трудится в женском коллективе, и четыре ближайших кабинета занимают… Елены.

— Самое интересное, что у трех из нас мужья — Александры. Каждый день пересекаемся, вместе обедаем. А чтобы избежать путаницы, друг друга зовем строго по отчеству.

«Моя мама и свекровь — полные тезки, обе невестки — тоже»

Дарья и ее молодой человек родились в один день — 20 ноября 1994 года (с прошедшим!). Разница — пару часов. И когда она впервые спросила у него дату рождения, не поверила: «Да ты гонишь, 20 ноября? Не может такого быть».

— Потом уточнила год, и когда он сказал, что 1994-й, даже потребовала паспорт. Ну и в тот момент, конечно, чисто по-девичьи сразу же решила, что это судьба.

Да, дни рождения мы, конечно, отмечаем общей компанией, но всегда проблема, когда это сделать. Дело в том, что мой молодой человек — профессиональный боец и всегда «гоняет вес» именно в этот период. Своеобразной традицией только стали подарки: я дарю ему фигурки Funko Pop, он мне — украшения Pandora.

Наталье мужа, можно сказать, тоже в какой-то степени выбрала судьба: дело в том, что ее маму звали Рыжковская София Андреевна. А ее свекровь… правильно, тоже Рыжковская София Андреевна. Белоруска вспоминает, что в семье любили шутить, мол, с таким совпадением с невесткой конфликтов точно быть не должно. Но им семейный фольклор Натальи не ограничивается.

— Спустя много лет история, похоже, решила повториться. У меня два сына, и их жены случайно оказались полными тезками: Рудая Александра Владимировна — первая и Рудая Александра Владимировна — вторая. Уж точно никогда не спутаю имена!

Анна рассказывает немного загадочную историю своей бабушки.

— Бабушка вышла замуж за мужчину по фамилии Альшевский, родила троих детей, развелась и позже снова вышла замуж за однофамильца, не имеющего никакого отношения к первому мужу. Город у нас небольшой, найти двух неродственных мужчин с одинаковой фамилией — редкость сама по себе. Выйти замуж за обоих — еще более удивительно. Жаль, что мы уже не узнаем, как так вышло.

