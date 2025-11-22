Трамп назначил нового спецпредставителя для мирного плана по Украине 13 22.11.2025, 11:59

5,358

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Он является другом и бывшим одноклассником вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Американский президент Дональд Трамп назначил министра армии США Дэна Дрисколла своим новым специальным представителем для продвижения мирного плана по окончанию войны в Украине.

Об этом сообщает (The Guardian.

По данным источников издания, делегация американских военных чиновников - группа генералов США - планирует осуществить визит в Москву в конце следующей недели.

Целью поездки является обсуждение деталей мирного плана США непосредственно с представителями Кремля.

Для продвижения мирного плана Трамп назначил Дрисколла своим новым спецпредставителем.

Отмечается, что Дрисколл является другом и бывшим одноклассником вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com