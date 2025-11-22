Трамп назначил нового спецпредставителя для мирного плана по Украине

Трамп назначил нового спецпредставителя для мирного плана по Украине13
- 22.11.2025, 11:59
Американский президент Дональд Трамп назначил министра армии США Дэна Дрисколла своим новым специальным представителем для продвижения мирного плана по окончанию войны в Украине.
Об этом сообщает (The Guardian.
По данным источников издания, делегация американских военных чиновников - группа генералов США - планирует осуществить визит в Москву в конце следующей недели.
Целью поездки является обсуждение деталей мирного плана США непосредственно с представителями Кремля.
Для продвижения мирного плана Трамп назначил Дрисколла своим новым спецпредставителем.
Отмечается, что Дрисколл является другом и бывшим одноклассником вице-президента США Джей Ди Вэнса.