22 ноября 2025, суббота, 14:30
Трамп назначил нового спецпредставителя для мирного плана по Украине

13
  • 22.11.2025, 11:59
  • 5,358
Трамп назначил нового спецпредставителя для мирного плана по Украине
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Он является другом и бывшим одноклассником вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Американский президент Дональд Трамп назначил министра армии США Дэна Дрисколла своим новым специальным представителем для продвижения мирного плана по окончанию войны в Украине.

Об этом сообщает (The Guardian.

По данным источников издания, делегация американских военных чиновников - группа генералов США - планирует осуществить визит в Москву в конце следующей недели.

Целью поездки является обсуждение деталей мирного плана США непосредственно с представителями Кремля.

Для продвижения мирного плана Трамп назначил Дрисколла своим новым спецпредставителем.

Отмечается, что Дрисколл является другом и бывшим одноклассником вице-президента США Джей Ди Вэнса.

