Что может противопоставить Украина «мирному плану» Трампа? Юрий Бутусов

22.11.2025, 12:31

3,446

Юрий Бутусов

Фото: telekritika.ua

Ключевая материя войны — фронт.

Американские представители передали украинскому руководству 28 пунктов. Это не пункты, из которых должен состоять мир — это пункты, с которых должен начаться разговор о мире, заданные рамки, на которые Украина должна согласиться, если бы захотела, чтобы Россия прекратила немедленно боевые действия.

По своему содержанию это — план капитуляции:

1. Украина добровольно отдает России всю территорию Донецкой и Луганской области. Украина также отдает те районы Запорожской и Херсонской областей, которые Россия в настоящее время оккупировала.

Украина соглашается, что включая Крым все эти земли — это Россия.

2. Украина соглашается снять с России санкции, которые накладывались нашими союзниками с 2014 года из-за оккупации украинских земель. То есть позволить России восстановить свою экономику, и усилить финансирование российской армии.

3. Украина должна добровольно отказаться от вступления в НАТО и изменить свою конституцию. Войска НАТО не будут размещаться на территории Украины. То есть, отказаться от единственного доступного механизма безопасности.

4. Украина должна сократить свою армию до 600 тысяч человек. То есть, что бы там ни делал агрессор, а жертва агрессии должна ограничить себе возможности защиты.

Жертва агрессии должна ограничить себе возможности защиты

Как работают на самом деле мирные инициативы Трампа по сектору Газа и по Ирану — мы видим. Эскалация боевых действий снижена, но кровь льется, перспектив устойчивого мира нет. И есть одно отличие — США максимально усиливают армию обороны Израиля, которая фактически и является ключевым гарантом мирных договоренностей, и США даже приняли участие в совместных боевых действиях. В украинском формате об этом речь не идет.

То есть США вместо усиления своего союзника — Украины, соглашаются на ослабление. Причем это ослабление — не только признание проигрыша на поле боя и потери территории. Это ослабление возможностей государства самостоятельно развиваться и защищаться.

Вместо усиления единого фронта стран НАТО против России — Трамп раскалывает этот фронт и не предлагает Европе общей стратегии безопасности.

Но план Трампа будет иметь вес только в одном случае — если на это согласится Украина. Без согласия Киева на эти 28 пунктов они останутся очередным проектом, большинство пунктов которого Путин уже не единожды пытался навязать.

Трамп не выдвинул официальный ультиматум от имени США — Трамп показал, будто его часть работы как президента США выполнена. И пытается лично давить на украинских руководителей, чтобы они согласились.

Задача Украины — показать, что такая позиция США не соответствует реальной ситуации на фронте, и не решает причин этой войны.

О главном из 28 пунктов мирного плана Трампа для Украины

Поэтому по-прежнему — позиция Украины зависит, в первую очередь, от действий и стратегии Украины, а не от предложенных планов. Значительная часть стран НАТО выступает в нашу поддержку и не соглашается с Трампом. Также, нет устойчивой позиции в поддержку такого шаткого мира и в самих США.

Коррупционный скандал в украинской власти с процессом мирных переговоров не связан, это наша внутренняя история.

Ключевым фактором любых успешных мирных переговоров является ситуация на фронте.

Только стабилизация фронта и не способность его прорвать может заставить идти на уступки Путина. И добиться этого вполне в наших силах. На многих участках фронта нам удается успешно сдерживать врага. Мы можем сделать так и в масштабах всего фронта.

Поддерживают и опираются только на сильных, которые способны отстаивать свои стратегии. Своя стратегия нужна и Украине.

Украина имеет все возможности провести необходимые критические изменения на фронте, критические изменения в борьбе с коррупцией, и противопоставить «мирному плану Трампа» свой реальный мирный план, гарантом безопасности могут стать исключительно силы обороны Украины.

Политически-информационные маневры на войне вторичны — а ключевая материя войны — фронт, и только здесь определяется база для реальных переговоров.

Юрий Бутусов, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com