Карл Айкан

История миллиардера, который приводит компании в ужас.

«Некоторые богатеют за счет искусственного интеллекта. Я делаю деньги на природной глупости», — написал однажды этот предприниматель. Родившись в небогатой семье, все свое состояние, в итоге достигшее $20 млрд, он заработал своим собственным умом. И агрессивными нападениями на могущественные компании — крупнейшие в своих сферах. Менеджеры в дорогих костюмах и с огромными зарплатами приходили в отчаяние, узнавая об интересе Карла Айкана к их бизнесу, а многие просто предпочитали откупиться, только бы их оставили в покое. Противники считают его корпоративным рейдером, самым безжалостным в современной истории. Сам же Айкан предпочитает называть себя акционерным активистом. Активистом, который не гнушался разрушением купленных им корпораций просто потому, что на этом можно было заработать, пишет Onliner.

Философ на тропе войны

«В жизни и в бизнесе есть две смертельные ошибки. Первая — действовать поспешно, не подумав. Вторая — не действовать вообще», — эта цитата также принадлежит Карлу Айкану, выходцу из абсолютно заурядной еврейской семьи, жившей в нью-йоркском районе Бруклин. За такие наблюдения, так хорошо смотревшиеся на обложке, его и любят журналисты и авторы деловой литературы, с большинством из которых он общался с очевидным удовольствием. Ему нечего скрывать. Большинство совершенных им сделок (а счет им идет уже, вероятно, на сотни) становились предметом подробного разбора и СМИ, и экспертов инвестиционного рынка, и воротил с Уолл-стрит.

И все они отдавали должное проницательности Айкана, его решительности, жесткости — просто давали этим качествам разную оценку.

«Он умный и безжалостный, его не волнует, что думают другие, и, хотя он не всегда прав, я бы никогда не играл против Карла», — рассказывал Леон Блэк, один из его друзей и бывших сотрудников, сам в итоге ставший миллиардером. Желающие рискнуть вступить в противостояние с Айканом за его долгую карьеру, конечно, находились. И большинство из них потом жалели, что ввязались в такую авантюру. Тем удивительнее, что этот инвестор, приводивший в ужас советы директоров, научился всему сам, не получая степени MBA. Более того, по образованию он и вовсе философ — представитель профессии, от которой меньше всего ожидаешь сколь-нибудь яркой деловой прыти.

Фото: Onliner.by

Сын неудачливого певца и учительницы

Карл Айкан родился в 1936 году в семье бруклинских учителей. Его родители были американцами в первом поколении, детьми выходцев из Российской империи, в конце XIX века эмигрировавших в Соединенные Штаты в поисках достатка. Отец Карла Майкл смог получить юридическое образование, но мечтал стать оперным певцом. Учеба у знаменитого тогда исполнителя Энрико Карузо, впрочем, ему не помогла, и все, чего он смог достичь, — это роль певчего в одной из нью-йоркских синагог. На жизнь же Айкан-старший зарабатывал преподаванием в школе — так же, как и мать будущего миллиардера Белла.

Нравы в семье были строгими, а отношения с отцом у Карла вообще не складывались. Тот на дух не переносил богатых людей и даже запретил сыну поступать в частную школу Вудмор, хотя там были готовы предоставить талантливому мальчику стипендию. Айкан вынужденно отучился в государственной школе и, кажется, потом всю жизнь пытался доказать родителю, что сможет разбогатеть вопреки его желанию.

Фото: Onliner.by

Покер как преимущество

Эту целеустремленность Карл Айкан начал демонстрировать, едва достигнув совершеннолетия. Университетское образование он получил не где-нибудь, а в престижнейшем Принстоне — вузе, входящем в Лигу плюща. Причем специализацию будущий гроза всех корпораций выбрал необычную: дипломную работу Карл защитил на тему «Проблема формулирования адекватного объяснения эмпирического критерия смысла». Все эти слова человеку, не сведущему в философии, скорее всего, покажутся понятными, а вот их сочетание наверняка оставит в недоумении. Впрочем, продолжать искать адекватное объяснение смысла Айкан не стал, продолжив учебу уже на медицинском факультете Университета Нью-Йорка. На этом настояла мать, ведь каждая мать в еврейской семье тогда мечтала о сыне-враче.

Уже в университете Карл начал зарабатывать сам.

Поначалу спасателем на пляжах Куинса, а потом и игрой в покер. «Сначала я даже не умел играть, и меня просто обчистили, — рассказывал Айкан одному из своих биографов. — Поэтому я прочитал три книги о покере за две недели и после этого стал играть в десять раз лучше любого из своих соперников. Для меня это была большая игра, большие ставки. Каждое лето я выигрывал около $2 тыс., что в 1950-х было равно нынешним $50 тыс.». Покер остался его увлечением и способом заработка и в армии, куда Карл ушел после двух лет учебы на медфаке, разрушив чаяния матери. Он ненавидел медицину, а после демобилизации и вовсе выбрал себе новое занятие.

Фото: Onliner.by

Биржевые игры

Карьеру на Уолл-стрит Айкану помог начать его дядя, брат матери Эллиот Шналь, разбогатевший на финансовых манипуляциях. В 1961 году он устроил 25-летнего племянника в его первую брокерскую фирму. Особенно понравился Карлу рынок опционов, то есть таких контрактов, которые предусматривают право покупателя приобрести или продать акции в указанный период и по определенной цене. Такой инструмент набирал популярность. К примеру, клиент Айкана покупал опцион на акцию стоимостью $100, через полгода эта акция могла стоить уже $150, и тогда она продавалась с прибылью для клиента.

Но даже если прибыли не было, посредник — опционный брокер — получал свою комиссию.

Айкан оказался умелым брокером, быстро сформировавшим большую клиентскую базу. Через несколько лет он уже решил, что пора уходить в свободное плавание и создавать собственную компанию. Она стала одной из многочисленных фирм такого рода на Уолл-стрит и, возможно, не выделилась бы из ряда себе подобных, если бы в конце 1970-х ее владелец не решил заняться новым видом деятельности. Карл начал охотиться на чужие бизнесы.

Фото: Onliner.by

В поисках жертвы

Идея Айкана вроде бы не выглядела революционной. Он принялся искать компании, чьи акции были, на его взгляд, недооценены, скупать их, а затем продавать после повышения стоимости пакета. В принципе, этим же занимались многие его коллеги. Отличие заключалось в поведении Карла и выбранных им способах добиться результата. Становясь акционером, Айкан получал право влиять на политику объекта своей инвестиции и начинал агрессивно этим правом пользоваться, вмешиваясь в деятельность корпораций с целью принятия решений, которые привели бы к увеличению стоимости его доли, даже если прежде такие решения жертвой не рассматривались и в долгосрочной перспективе могли привести к негативным последствиям.

Стратегию можно проиллюстрировать первой сделкой такого рода, заключенной Карлом. В 1978 году он стал крупным акционером производителя бытовой техники Tappan, немедленно потребовал себе место в совете директоров, а затем начал активно лоббировать продажу компании. Основатели Tappan были вовсе не намерены терять бизнес, но деятельность Айкана среди других акционеров принесла плоды. Он буквально вынудил Tappan согласиться на поглощение шведским концерном Electrolux. Шведы не пожадничали, и за свой пакет акций, купленный за $1,4 млн, Карл в итоге получил $2,7 млн. Эту стратегию он повторял многократно, и каждый раз размер зафиксированной прибыли только рос.

Карл Айкан с другом

Фото: Onliner.by

Авиакомпания на убой

Конечно, Айкан адаптировал свой подход в зависимости от конкретной ситуации. Например, в конце 1980-х он появился в составе акционеров стального гиганта US Steel, но вовсе не начал требовать его продажи. Он добился разделения корпорации на металлургическую и энергетическую компании, которые, как выяснилось, по отдельности стоили дороже, чем в совокупности.

В свой карман Карл положил $200 млн.

Самым одиозным примером «акционерного активизма» Айкана стал крах авиакомпании TWA, одного из лидеров рынка американских авиаперевозок в 1980-е. К осени 1985 года Карл с партнерами постепенно захватил контроль над корпорацией, постепенно скупив за $350 млн контрольный пакет ее акций и вступив в сговор с профсоюзом работников. После этого он начал распродажу ее активов. Одни лицензии на трансатлантические маршруты из США в Лондон принесли ему $445 млн, уже полностью окупив первоначальные инвестиции. «Раздев» TWA, он умудрился еще и продать ее остатки за $469 млн. В итоге некогда крупный авиаперевозчик просто перестал существовать, а Карл получил дополнительный нолик к цифре на своем банковском счету.

Фото: Onliner.by

Сделка за сделкой

Спектр интересов Карла Айкана не имел границ. Он вкладывал в нефть и табак, Marvel Comics и Herbalife, медиаимперию Time Warner и технологического гиганта Apple, фармацевтику и железнодорожные вагоны. Суть оставалась одной и той же: даже с минимальным пакетом миллиардер развивал бурную активность с целью добиться нужной для себя цели. Как ни странно, не всегда это была прибыль.

Например, в 2022 году Айкан купил 200 акций фастфуд-гиганта McDonald’s, после чего, естественно, потребовал себе даже не одно, а два места в совете директоров корпорации.

Финансовой выгоды в данном случае он не преследовал. Его задачей было добиться улучшения условий содержания свиней у поставщиков крупнейшей сети ресторанов быстрого обслуживания. Атаку Карла руководство McDonald’s в итоге отбило, но все-таки заявило, что будет «двигаться к более гуманному подходу в вопросе выращивания свиней». Директора компании решили, что проще пойти Айкану навстречу, а не развязывать корпоративную войну. Так же поступали и многие их коллеги в других корпорациях. Появление Айкана в числе миноритариев порой вызывало такую панику, что менеджмент сразу же начинал предлагать миллиардеру выкупить пакет по желаемой им цене, лишь бы избавиться от него и спать спокойно.

Фото: Onliner.by

Неудачи

Как и у любого инвестора, у Карла Айкана были свои неудачи. Он не смог разделить на части конгломерат Time Warner, неудачно вложился в сеть салонов видеопроката Blockbuster в момент, когда активно начал развиваться онлайн-стриминг, инвестировал во флоридского девелопера WCI Communities, который в итоге обанкротился.

Бывали и случаи, когда Айкан неудачно выбирал время для фиксации прибыли. В первой половине нулевых он скупил 10% акций Netflix в тот период, когда будущий стриминговый гигант еще занимался прокатом видеокассет и DVD-дисков. В 2013 году он продал свой пакет, заработав целых $2 млрд. Отличный результат? С одной стороны, да. С другой — потерпи он еще немного, до наступления господства компании в интернете, и его доля стоила бы в 10 раз дороже. Все-таки $20 млрд прибыли лучше, чем $2 млрд.

Фото: Onliner.by

Оценки

У Карла Айкана много недоброжелателей, называющих его королем рейдерских захватов. «Его действия — это форма вымогательства, — писал известный американский юрист Марти Липтон. — Его фонд лишь терзает американские корпорации». Сам же Айкан отрицает все подобные обвинения. «Меня интересует ценность актива, а инвестиционный активизм — лучший вариант, если вы нашли компанию со скрытой ценностью и с советом директоров, который этим не пользуется», — говорил Карл в одном из интервью.

Впрочем, судя по всему, в последнее время Айкана, которому исполнилось уже 89 лет, стало подводить чутье.

В 2023 году аналитическая компания Hindenburg Research опубликовало большое исследование, в котором обвинила фонд Карла в использовании в своей деятельности элементов финансовой пирамиды. Это серьезно подорвало доверие инвесторов к предпринимателю. За пару лет стоимость акций его компании упала на 75%, а состояние бизнесмена уменьшилось сразу на $17 млрд. Он все еще очень богатый и авторитетный на Уолл-стрит человек, но, похоже, настало время, когда наконец можно подумать и о заслуженном отдыхе. Впрочем, пока говорить о пенсии Карл Айкан наотрез отказывается. «Что еще мне делать? — спрашивает он иронически. — Ходить на скучные званые вечера?»

Фото: Onliner.by

