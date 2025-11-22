НАТО начало масштабные учения в Средиземном море 22.11.2025, 12:57

«Удар Нептуна» отрабатывает ответ на возможную агрессию РФ.

НАТО начало военно-морские учения «Удар Нептуна» (Neptune Strike) в Средиземном море у побережья Италии.

Об этом сообщает CBS News.

Известно, что в них задействован британский авианосец HMS Prince of Wales с 26 американскими истребителями F-35 на борту.

Как сообщает телеканал, в учениях участвуют десять стран, включая США, Британию, Польшу и Турцию. Военнослужащие отрабатывают действия при ударах по восточному флангу НАТО, а также защиту критически важных морских путей, через которые проходит 30% мировых поставок нефти.

Верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что альянс должен быть готов к потенциальным конфликтам с Россией и Китаем до 2027 года.

Как уточнил Гринкевич, учения проходят на фоне случаев нарушения воздушного пространства стран НАТО.

