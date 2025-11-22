«Меня поразило, насколько Словения развита по сравнению с Беларусью» 1 22.11.2025, 13:07

Белорус влюбился в другую страну, находясь в командировке.

За последние годы белорусы по рассказам и на личном опыте много узнали про жизнь в соседних (и не только) странах. Но остаются локации, не очень далекие и экзотические, про которые известно совсем мало. Одна из таких — Словения. Про нее devby.io рассказал программист Жан, который переехал в эту страну почти четверть века назад.

Фото из личного архива

— В начале нулевых я работал программистом в белорусско-словенской компании, которая занималась телекоммуникационным оборудованием, и вот однажды поехал в двухнедельную командировку в Словению.

Тогда меня поразило, насколько Словения развита по сравнению с Беларусью и насколько она разнообразна. В Словении есть море, горы, озера, замки, пещеры. В то время я как раз начинал увлекаться фотографией и подумал: как же везет словенцам, что у них такие «декорации» для фотосъемки.

А еще меня удивили словенские дороги с хорошей разметкой — они сильно контрастировали с белорусскими образца 2001 года. По какой-то причине я также хорошо запомнил раздельные мусорные баки для стекла, пластика, бумаги.

Через год я снова поехал в командировку в Словению и там предложил руководству меня релоцировать. И они согласились. В той фирме я проработал 10 лет. Потом устроился в другую, в банковской сфере, где проработал больше 13 лет. Сейчас я снова размышляю над тем, чем заняться.

Немного ликбеза

Наши люди традиционно путают Словению и Словакию. Если Словакия — это часть бывшей Чехословакии, то Словения — часть бывшей Югославии. Географически ее проще всего описать, указав страны, с которыми она граничит: Хорватия, Италия, Австрия и Венгрия. В Словении проживает около 2 миллионов человек.

Сами словенцы называют Словению солнечной стороной Альп. Мы находимся в юго-восточной части Альп, и эти горы закрывают Словению от циклонов, которые гуляют по Центральной и Северной Европе. Климат здесь достаточно мягкий из-за близости моря. Весной, осенью и зимой в Словении обычно на 5-10 градусов теплее, чем в Беларуси.

Фото из личного архива

Несмотря на то что Словения была частью Югославии, местные всегда общались между собой по-словенски. А официальный язык экс-Югославии — сербо-хорватский — использовался только на телевидении, в документообороте, в армии и т. д.

Словенский относится к западной ветви южнославянских языков. Кое-что по-словенски нашим будет понятно, но при первой встрече словенцы и русско/белорусскоговорящие друг друга не понимают.

Моря в Словении не очень много — около 45 км Адриатического побережья между Италией и Хорватией. Сюда, конечно, иногда приезжают ради морского отдыха, но туризм в Словении — это также термальные источники, горы, замки, активный отдых: велосипеды, рафтинг, каньонинг и т. д. Зимой открыты несколько горнолыжных курортов. Правда на самом большом всего 25-30 километров трасс. Это немного, но зато тут есть все и все близко. Из одного конца Словении в другой доезжаешь максимум за 3 часа.

Что идеально

В каком-то смысле Словению можно считать большой деревней. Ее так многие и называют. Здесь нет мегаполисов, жизнь очень спокойная и размеренная. Я бы сказал, это страна для тех, кто любит природу, не любит шума и гламурного шоппинга.

Словенцы очень гостеприимные, но чуть меньше, чем остальные балканцы. Мне кажется, это некий компромисс между австрийско-немецкой закрытостью и чрезмерной сербско-боснийской открытостью.

Абсолютное большинство словенцев желает жить в своем собственном загородном доме. Поэтому очень многие живут в своих деревнях, а на работу ездят в город.

Словенцы просыпаются сильно раньше шести утра и рано начинают работать. Между 6 и 7 утра на автобане уже ненормальный поток машин. Заканчивают работать они тоже рано — в два-четыре пополудни. После этого все торопятся домой к семье или садятся на велосипеды и едут в горы, чтобы получить от этого дня что-то еще. Редко можно увидеть хотя бы наполовину заполненный офис после 15 — 16 часов.

Мне Словения нравится тем, что тут всегда есть куда поехать и чем заняться. С одной стороны, много замков, гор, озер, рек, пещер, лесов, неисследованных уголков, с другой — спортивных активностей. Словенцы — фанаты походов в горы, велосипедных прогулок и горных лыж. Многие пытаются с трех лет ставить свою малышню на лыжи.

Фото из личного архива

А я здесь открыл для себя яхтинг. Для яхтсменов одно из главных преимуществ Словении — соседство с Хорватией с ее 1000 + островами.

Что не идеально

В Словении все было бы прекрасно, если бы не зарплаты ниже западноевропейских и проблемы с медициной. Имею в виду страховую медицину, которая содержится за счет обязательных страховых взносов и в которой очень большие очереди. Год-два ждать приема у некоторых врачей тут в порядке вещей. Конечно, есть клиники, которые лечат за нестраховые деньги — там все получше.

Словения — в еврозоне, и это во многом определяет цены. Как раз недавно обсуждали с приятелями стоимость жизни. Коллега говорит, что в их в семье на еду уходит около 300 евро на человека. Ну, у нее — дети, которые растут и много едят.

Жилье здесь очень дорогое: средняя цена квадратного метра в Любляне — 4500 евро. Аренда, соответственно, тоже высокая.

Понятно, что эти проблемы усугубились в 2022 с притоком беженцев — жилье подорожало процентов на 20. Недорогое жилье в Словении все еще можно найти — например, на границе с Венгрией, но до цивилизации оттуда добраться будет непросто. Семьям с детьми, которых нужно возить в садик/школу, такое не подходит.

Все хотят жить либо в Любляне, либо в так называемом Гореньском регионе, на северо-западе Словении, возле гор, либо на побережье. А там самая дорогая недвижимость. Коммунальные платежи тоже достаточно высоки, 150 — 350 евро. Добавьте к этому стоимость аренды (500 — 1000 евро за квартиру), и наберется очень приличная сумма.

Я сам снимал жилье на протяжении 20 лет. А последние пару-тройку лет живу у своей партнерши (не знаю, как нынче по-русски называют внебрачные отношения). Купили себе дачу в горах, на которой можно жить, если/когда начнется армагеддон. Выплачиваю за дачу кредит.

Что с ИТ

Работы в Словении в принципе хватает для всех, вопрос — за какие деньги. Если говорить об ИТ, многие работают в местном аутсорсинге (знаю компании, обслуживающие словенских клиентов, и такую, которая работает на одного австрийского клиента) или в иностранных компаниях. Но иностранные компании предпочитают платить по словенским меркам, а не по американским или, например, немецким.

По моим субъективным ощущениям, больше 3000 евро нетто зарабатывать в Словении очень трудно. Моя грубая оценка такая: сеньоры — до 3K, мидлы — до 2К. Но я могу ошибаться, так как редко менял работу.

Кстати, в Словении есть хороший закон: все фирмы должны компенсировать сотрудникам стоимость проезда до работы и обратно, а также стоимость обедов. В моей компании, например, доплачивали 8+ евро в день на еду.

Кроме аутсорса, в Словении есть несколько успешных стартапов, уже известных в мире. Например, когда-то популярная мобильная игра «Говорящий Том», в которой анимированный кот повторяет за пользователем фразы, или биржа криптовалют Bitstamp. Стартапы появляются постоянно. Здесь работают несколько «бизнес-инкубаторов» и «технологических парков».

Фото из личного архива

Да, кризис затронул ИТ-отрасль и здесь: многие клиенты урезают расходы. Но, беседуя с уволенными айтишниками, я пришел к выводу, что в течение 3-4 месяцев все так или иначе находят работу. Чем опытнее и способнее сотрудник, тем быстрее. Бывший коллега рассказывал, как на интервью ему предложили на листке в присутствии интервьюера написать какой-то C++ код.

На некоторые технологии, судя по LinkedIn, спрос сейчас особенно велик. Все ищут ИИ-спецов и спецов по облачным сервисам.

Нужен ли айтишнику на работе словенский язык? По-моему, не must have, но желателен. Многое зависит от компании.

Про миграцию и отношение местных

В последние годы в Словению приехали люди совершенно разных категорий. Украинские беженцы, предприниматели, которым невозможно работать в России/Беларуси, бегущие от мобилизации и/или репрессий. А также те, кому просто надоели непредсказуемость и ощущение небезопасности — у каждого своя история и мотивация.

Русской речи вокруг стало заметно больше. Паспорта у всех разные, но в повседневной жизни я не замечал какой-либо дискриминации по этому признаку, ко всем относятся нормально. На уровне властей было несколько проблемных кейсов с открытием счетов белорусам и россиянам. Но, кажется, все решилось, в последнее время не слышу таких историй.

Сначала все по приезду стремились заняться турбизнесом, чтобы возить сюда туристов, но, кажется, этот тренд прошел. Одни дистанционно управляют бизнесом на родине и просто живут, другие ищут здесь работу. С работой трудно, особенно без знания языка. Беженцам, насколько знаю, предлагали работу на заводе за минимальную зарплату (930 евро «чистыми»).

Я постоянно сталкиваюсь с недавно приехавшими русскоязычными психологами/коучами, специалистами по ногтям/губам/волосам, косметологами, фотографами и пр. Русскоязычная и украиноязычная диаспора выросла, и появился спрос на русско/украиноязычных специалистов в сфере услуг.

Фото из личного архива

Но ИТ-специалисты обычно находят работу в ИТ.

В вопросах легализации я не силен, но каких-то громких жалоб на непреодолимые сложности с получением ВНЖ я не слышал. Не без труда, но получают. ВНЖ часто привязан к месту работы, поэтому многое зависит от того, сколько человек готов «терпеть» свое место работы для продления ВНЖ.

Кто-то получает ВНЖ по учебе или по объединению семьи. Некоторые, у кого есть деньги, открывают фиктивные компании и себя в них трудоустраивают. Знаю, что есть фирмы, помогающие в легализации.

На гражданство Словении можно подаваться после 10 лет легального проживания в стране. От предыдущего гражданства придется отказаться. Причем надо учитывать, что процедура отказа и получения занимает год-два. Приехав в Словению в 2002 году, гражданство я получил лишь в 2014-м.

Словенцы в основном доброжелательны. Я слышал много сердечных историй о том, как словенцы помогают кому-то из приезжих. Но иногда наблюдаю и раздражение. Например, когда место в садике отдают ребенку беженца, а не ребенку словенца. Помню еще, как раздражала местных первая волна украинских беженцев на дорогих машинах. Обеспеченные могли в первые дни быстро уехать из Украины, а те, кто с одним рюкзаком на поездах долго добирался до Словении, им на глаза, очевидно, не попадались.

Большинство «наших» мигрантов не говорит по-английски, что поначалу усложняет интеграцию. Но через годик-другой люди обычно уже прилично общаются по-словенски.

Фанфакты про Словению

Словенцы предпочитают ездить на море в Хорватию, а не в Словению.

Когда я работал из дома, фирма платила мне 2 евро в день за использование моего компа и электричества.

Словенцы не фанаты дорогих/престижных машин, у них нет понятия «морально устарела». Моя бывшая начальница (руководила отделом на 40 человек) ездила на 12-летней маленькой машине. Люди предпочитают «рено» и «пассаты» дорогим внедорожникам и BMW.

Фото из личного архива

Студенты до 26 лет имеют различные льготы, вплоть до скидок в кафе, поэтому многие не торопятся получать дипломы и специально остаются на «второй год».

Вместо резюме

Двадцать три года спустя я очень доволен своим решением переехать в Словению. Особенно после посещения моих однокурсников и коллег в Германии, США, Великобритании. Там, возможно, живется богаче, но здесь интереснее и счастливее.

