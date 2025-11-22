«Отказываюсь быть избитой женой»: экс-соратница Трампа объявила об отставке 22.11.2025, 13:20

3,532

Марджори Тейлор Грин

Конгрессвумен Тейлор Грин объяснила свою позицию.

Известная своей антиукраинской позицией, склонностью к конспирологическим теориям и принадлежностью к MAGA представительница Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что уходит в отставку. Соответствующее решение одна из некогда самых ярых соратниц Дональда Трампа приняла после публичной ссоры с действующим президентом США из-за своей позиции относительно обнародования так называемых «файлов Эпштейна».

По словам самой Грин, она не хочет быть «избитой женой», которая продолжает терпеть издевательства в надежде, что «все пройдет и станет лучше». О решении конгрессвумен сообщила в своем аккаунте в сети Х.

Что известно

Должность в Палате представителей Марджори Тейлор Грин, представляющей штат Джорджия, оставит 5 января 2026 года. В своем аккаунте она опубликовала официальное заявление о сложении полномочий.

«Мое официальное заявление», – лаконично прокомментировала документ Грин.

В заявлении конгрессвумен назвала себя «представительницей рядовых американцев» и заявила, что с начала работы в Вашингтоне якобы чувствовала из-за этого пренебрежение к себе.

Она также раскритиковала экономическую политику Трампа, которая, несмотря на все предвыборные обещания, привела к дальнейшему росту цен и увеличению государственного долга. И пожаловалась на отсутствие условий для нормальной работы Палаты представителей – в частности, из-за того, что инициированные ею законопроекты «пылятся» в законодательном органе без рассмотрения.

Издание Reuters тем временем обратило внимание на записанное Грин 10-минутное видео, в котором она шире и еще эмоциональнее рассказала о причинах своего решения – о котором конгрессвумен заявила после недавно достигшей кульминации публичной ссоры с Трампом.

Одной из основных причин, которая «отвернула» некогда одну из крупнейших союзниц действующего президента США и едва ли не самую убежденную сторонницу провозглашенного им лозунга «Америка превыше всего», стала ее поддержка обнародования правительственных файлов, связанных с Джеффри Эпштейном, в которых, поговаривают, якобы может фигурировать и сам американский лидер.

Трамп вместо этого, напоминает Reuters, публично набросился на Грин и заявил, что не поддержит ее на праймериз перед промежуточными выборами в следующем году.

«У меня слишком много самоуважения и достоинства, и я слишком люблю свою семью, чтобы позволить моему прекрасному округу пережить мучительные и полные ненависти праймериз против меня, устроенные президентом, за которого мы все боролись... И сталкиваться с ожиданиями, что я буду защищать от импичмента президента, после того, как он выбросил десятки миллионов долларов против меня и попытался уничтожить меня... Я отказываюсь быть избитой женой, которая надеется, что все пройдет и станет лучше», – сказала конгрессвумен.

Она призналась, что к радикальному решению ее также подтолкнуло понимание, что с приходом действующего к власти Трампа Конгресс в значительной степени был «отстранен» от работы: важные, по мнению Грин, для американцев законопроекты спикер Палаты представителей может просто не выносить на голосование. К таки она сама отнесет свои законодательные предложения вроде проведения новой переписи населения, провозглашения английского языка официальным языком США, криминализации операций по смене пола для несовершеннолетних и тому подобное.

В то же время Грин отреагировала на обвинения Трампа, назвавшего ее «позором» для Республиканской партии США, «предательницей» и «сумасшедшей» из-за ее поддержки обнародования «файлов Эпштейна».

«Защита американских женщин не должна приводить к тому, что президент Соединенных Штатов, за которого я боролась, будет называть меня предательницей и угрожать мне», - заявила конгрессвумен, напомнив Трампу, что «лояльность должна быть улицей с двусторонним движением».

Грин дала понять, что не заинтересована в участии в праймериз и противостоянии с оппонентом, которого поддержит президент США. Ведь даже если победит – останется в меньшинстве в Палате представителей после промежуточных выборов. А защиту Трампа от импичмента после того, как он, по ее словам, ей угрожал, Грин считает «абсурдной» и «абсолютно несерьезной».

«Если меня отвергнет MAGA и заменит неоконсерватор, крупные фармацевтические компании, крупные технологические компании, военно-промышленный комплекс, иностранные лидеры и элитный класс доноров, который даже не может найти общего с настоящими американцами, то многие обычные американцы также будут отвергнуты и заменены», – добавила она.

