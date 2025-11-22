Литовские прицепы и полуприцепы могут теперь перемещаться по территории Беларуси 1 22.11.2025, 13:26

1,832

Но без тягачей.

Литовские прицепы и полуприцепы теперь могут перемещаться по территории Беларуси, но без тягачей. Изменения в постановление правительства от 31 октября премьер-министр Александр Турчин внес 20 ноября. Документ опубликован на Национальном правовом портале.

Ранее в постановлении о запрете передвижения исключение делали для всего транспортного средства. Оно могло перемещаться по Беларуси из пунктов пропуска на границе на спецстоянки, а также для совершения грузовых операций и (или) перецепки, и заправки транспортных средств.

Теперь, несмотря на открытие границы, разрешение на перемещение по территории Беларуси ограничено только прицепами (полуприцепами), а не целыми транспортными средствами. То есть тягачам, вероятно, передвигаться запрещено. Фактически перевозчики могут перемещать только прицепы для грузовых операций и перецепки, но без тягачей.

Постановление вступило в силу 20 ноября.

«Зеркало» попыталось получить разъяснения на горячей линии Госпогранкомитета, но там переадресовали вопрос в Государственный таможенный комитет. В оперативно-дежурной службе таможни сказали, что «никаких комментариев, справок и консультаций не дают» и попросили позвонить непосредственно в комитет, где трубку в субботу никто не берет.

Напомним, ранее власти ввели ограничение для европейских перевозчиков: сейчас они могут въезжать к нам только для перегрузки груза или перецепки, дальше груз могут доставлять беларусские перевозчики. А с начала прошлого года ввели плату за «услугу по въезду и размещению в течение первых суток в специально установленном месте».

