Партизаны разведали ключевые военные объекты РФ в Севастополе
- 22.11.2025, 13:42
Данные переданы Силам обороны Украины.
В Графской и Сухарной бухтах Севастополя партизаны проводят разведку ключевых военно-логистических объектов, которые до сих пор активно используются россиянами на временно оккупированном полуострове Крым.
Об этом движение АТЕШ сообщило в своем Telegram.
По данным источников партизан, эти бухты сохраняют значение крупного логистического узла, где расположены объекты для обслуживания и обеспечения военной техники, в частности элементы морской инфраструктуры.
Также в АТЕШ добавили, что там находятся складские помещения, технические зоны и подразделения для материально-технического обеспечения флота.
«В округе расположены 17-й арсенал ЧФ РФ и 3413-я ракетно-техническая база ВМФ РФ, что подчеркивает стратегическую роль этого района в системе военной логистики России на Черном море», — написали партизаны.
Агенты движения АТЕШ подчеркнули, что собранные данные передали Силам обороны Украины для анализа и дальнейшего использования.