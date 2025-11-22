Партизаны разведали ключевые военные объекты РФ в Севастополе 22.11.2025, 13:42

Данные переданы Силам обороны Украины.

В Графской и Сухарной бухтах Севастополя партизаны проводят разведку ключевых военно-логистических объектов, которые до сих пор активно используются россиянами на временно оккупированном полуострове Крым.

Об этом движение АТЕШ сообщило в своем Telegram.

По данным источников партизан, эти бухты сохраняют значение крупного логистического узла, где расположены объекты для обслуживания и обеспечения военной техники, в частности элементы морской инфраструктуры.

Фото: АТЕШ

Также в АТЕШ добавили, что там находятся складские помещения, технические зоны и подразделения для материально-технического обеспечения флота.

Фото: АТЕШ

«В округе расположены 17-й арсенал ЧФ РФ и 3413-я ракетно-техническая база ВМФ РФ, что подчеркивает стратегическую роль этого района в системе военной логистики России на Черном море», — написали партизаны.

Фото: АТЕШ

Фото: АТЕШ

Фото: АТЕШ

Фото: АТЕШ

Агенты движения АТЕШ подчеркнули, что собранные данные передали Силам обороны Украины для анализа и дальнейшего использования.

