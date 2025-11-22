«Мама, если я стану зарабатывать больше офицера — отпускаешь меня» 22.11.2025, 13:50

Основатель видеопродакшена рассказал о карьере военного, бизнесе и вирусных видео.

Владислав Рубацкий учился в Суворовском училище и мечтал о военной карьере, зарабатывая первые деньги монтажом видео. Сегодня он вместе с партнером Артемом Рыжиковым развивает видео-продакшен ProReels — одну из ведущих студий в Беларуси, работающую с «Coca-Cola», «Koкo.by», «Мегатоп» и крупнейшими отелями по всему миру. Владислав рассказал probusiness.io.

«Первый заказ — 30 BYN за ролик»

— Я родился в небольшой деревне в Беларуси. В детстве мы с другом хотели поступить в Суворовское. У него не получилось по здоровью, а у меня получилось. Когда были каникулы, я приезжал домой, и мы снимали ролики на YouTube. Наш канал быстро стал самым популярным в городе. За два года мы набрали 10 тысяч подписчиков — внушительная цифра для того времени.

Контент был смелым и провокационным: шоу «А вам слабо?», где подписчики присылали безумные задания.

Проколоть руку иголкой, поздороваться с незнакомцем грязной рукой, выпить коктейль из майонеза, кетчупа, селедки и молока — все это публиковалось на канале. Позже формат эволюционировал в образовательный контент, но подготовка к экзаменам прервала блогерскую карьеру. После Суворовского я поступил в БГУ на военный факультет. И как-то мне захотелось купить новый айфон, взял его в кредит и понял, что хочу зарабатывать больше, откладывать деньги и закрывать все свои потребности. Решение было простым — вспомнить навыки монтажа и начать брать заказы на фрилансе. Первые работы были за символические деньги и брал все подряд. Первый заказ — 30 BYN за ролик, который делал 2−3 дня, потом 50 BYN. Так я постепенно нарабатывал себе клиентскую базу, начали появляться первые постоянные заказчики.

Мои доходы росли, и постепенно я стал понимать, что армия не мой путь. Я творческая личность. Мне хочется уходить за рамки, мне нужно больше свободного времени. На втором курсе я принял решение отчислиться. Долг составил 35 тыс. BYN — не самая большая сумма, но для студента существенная. Решение об отчислении далось непросто, особенно из-за позиции матери. Я за полгода до отчисления объявил маме: «Если я зарабатываю больше, чем военный, я отчисляюсь, и ты меня отпускаешь». Мать была категорически против, но я верил в свою перспективу.

Страха не было, единственное, что беспокоило — реакция матери и необходимость закрыть долг в 35 тыс. BYN.

Я отчислился в январе и снял квартиру в Минске за $ 300 в месяц. У меня был ноутбук и накопленная $ 1000. Январь в моей сфере это обычно не сезон. Я сутками сидел на биржах, искал какие-то заказы. Брал даже те, которые мне были не очень выгодны, но ситуация была критической. От старого клиента прилетел большой заказ, что немного помогло, но было понятно, что денег очень мало. Тогда мне пришлось переехать в небольшую комнату, и тогда у меня как будто меняется установка. Я начинаю еще больше работать, потому что хотелось хорошую еду кушать, хотелось машину купить, хотелось отдыхать.

«Постепенно я поднял свой чек до $ 400−500 за свадьбу, купил первую камеру и стабилизатор»

В тот момент я познакомился с видеографом, снимавшим свадьбы. Он предложил мне работу — $ 150 за свадьбу. Свадьба на тот момент стоила $ 350−400, а я получал только небольшой процент. Но главное — это был бесценный опыт продаж. Из 50 встреч, в 49 случаях я закрывал в продажу.

Четверг, пятница, суббота, воскресенье — выходные превратились в постоянные разъезды по всей Беларуси: Миоры, Верхний Двинск, все областные центры. Редко свадьбы проходили в Минске. Весь сезон я эти свадьбы монтировал. За это время у меня уже сформировался навык съемки: кстати, репортажная съемка — один из самых сложных видов. Постепенно я поднял свой чек до $ 400−500 за свадьбу, купил первую камеру и стабилизатор, но такой режим сильно выматывал.

Когда стали популярны вертикальные видео, я снял бесплатный контент для друга-блогера. Результат превзошел ожидания — мы набрали хорошую аудиторию. Я свою работу показывал в Instagram, и таким образом приходили другие клиенты, которые замечали. Я снимаю одного клиента, второго, третьего, они все друг друга меня советуют, потому что тогда конкуренции вообще не было.

«Самый тяжелый период в истории ProReels — 8 месяцев работы в минус»

Владислава начали ассоциировать с Reels. Он понял: свадьбы — это очень сложная работа, долгий процесс. Решение было принято — полный уход в вертикальный контент. Так и появился ProReels.

— Однажды я работал со студией перманентного макияжа, мой подход владелице понравился и она порекомендовала меня своему мужу, который занимался отельным бизнесом. Сначала он хотел, чтобы я обучил видеосъемке, но вскоре понял, насколько это сложный процесс, и принял решение, что берет меня с собой на Мальдивы.

В результате я 4 раза съездил на Мальдивы, снял там 25 отелей.

После этих заказов начало работать сарафанное радио. Сегодня среди моих клиентов: «Coca-Cola», МТБанк, Коко. бай, Сбер, отели Marriott, Hilton, заводы «Аливария», «Коммунарка» и др. Также мы снимали Евразийский экономический форум, где присутствовали президенты стран СНГ.

Самый тяжелый период в истории ProReels — 8 месяцев работы в минус. В пике в компании работало 15 человек, сейчас — 9. Из-за большого штата мы работали в минус. Начали считать, смотреть — маржинальности нет. Понимаем: зарабатывают все, кроме собственников. В этой ситуации помогали какие-то съемки, сторонние проекты, плюс отложенные деньги были. Решение проблемы потребовало радикальных мер. Мы сократили количество офисов — было три офиса — стал один, две подкаст-студии объединили в одну студию-трансформер, так как загрузка там была все равно не полная. Затем перевели команду на удаленку, что сократило операционные расходы.

Пересмотрели мотивацию — раньше сотрудник получал очень большую зарплату, несоразмерную зоне ответственности и результатам.

Мы это все оптимизировали и сделали так, чтобы бизнес зарабатывал и мог расти, чтобы была чистая прибыль, которую можно реинвестировать. Сейчас у нас маржинальность 15−20%.

Что касается привлечения новых клиентов, то основной источник трафика, примерно 50% — повторные продажи, еще 30% — таргетированная реклама и 20% — сарафанное радио и нетворкинг. Крупные клиенты все приходят через рекомендации. Менее крупные — с рекламы.

За время нашей работы и открыл для себя 6 ключевых факторов создания успешных reels. Они состоят в следующем:

1. Широкая аудитория

Любую узкую аудиторию можно сделать широкой. Если вы продаете беговые дорожки, не говорите про дорожки и бег — говорите про здоровье, про то, как стать красивым. Темы про здоровье, отношения, деньги набирают больше всего просмотров.

2. Удержание внимания

Важна первая секунда, а не первые три, как многие думают. А мы обычно как начинаем? «Всем привет». В первую секунду надо ставить цепляющую фразу или визуал.

3. Экспертно-развлекательный контент

Люди приходят домой вечером, открывают Instagram, и они не думают: «Где бы мне послушать, как зарабатывать больше денег». Они думают: «Как мне мозг разгрузить, чтобы отдохнуть». Они ищут дофамин. Можно делать контент не экспертным, а экспертно-развлекательным.

4. Найти свой формат

У многих блогеров один формат, который получается лучше всего и по которому их узнают.

5. Видео без звука = миллиард просмотров

Как сделать ролик на миллион или миллиард просмотров? Сделайте ролик без звука, чтобы преодолеть языковой барьер.

6. Постоянство

Если вы постоянно делаете контент, ты 100% взлетите и будете узнаваемыми. Reels, Shorts, TikTok — это бесплатная попытка стать популярным. В TikTok лучше заходит видео, снятое на телефон, а в Instagram — идеальная картинка.

Кроме того, каждая площадка подходит для разных ниш. Например, YouTube — для автоблогеров, финансов, бизнес-контента, TikTok — для развлекательного контента на неплатежеспособную аудиторию, Instagram — для одежды и всего, что связано с визуалом, премиум-сегментом. Но мой совет всегда такой: дублировать контент на все площадки.

