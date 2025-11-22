Audi презентовала стильные и недорогие электрокары с запасом хода более 700 км 22.11.2025, 14:02

Фото: Audi

Новые авто начнут выпускать в Китае.

На автосалоне в Гуанчжоу дебютировали инновационные электромобили Audi. Седан Audi A6L e-tron и кроссовер E SUV оснащены мощными установками с запасом хода более 700 км.

Новые электромобили Audi начнут выпускать в Китае. О них рассказали на официальном сайте немецкого автопроизводителя.

Audi A6L e-tron

Седан Audi A6 e-tron расширил линейку модели — присоединился к лифтбеку и универсалу. Он повторяет их стремительный дизайн с тоненькими двухуровневыми фарами, однако для Китая электрокар удлинили на 145 мм.

Фото: Audi

Габариты Audi A6L e-tron:

длина — 5073 мм;

ширина — 1942 мм;

высота — 1522 мм;

колесная база — 3076 мм.

В салоне на передней панели установлено три экрана, причем мультимедийную систему разработали в Huawei.

Фото: Audi

Электромобиль Audi A6L e-tron оснащен 354-сильной установкой и способен разогнаться до 100 км/ч за 5,4 с. Батарея на 107 кВт∙ч обеспечивает запас хода 770 км. 800-вольтная архитектура позволяет быстро заряжаться (мощностью 270 кВт) на 80% можно за 21 минуту. Известно, что китайский седан Audi A6 будет существенно дешевле собратьев немецкого производства.

Audi E SUV

Концепт Audi E SUV — предвестник будущего электрокроссовера E8, который дебютирует в 2026 году и будет стоить от 200 000 юаней ($36 600). Это второй представитель новой линейки моделей китайского производства, отличительной чертой которых является отсутствие эмблемы с четырьмя кольцами.

Фото: Audi

Внешне кроссовер напоминает родственный электромобиль Audi E5 Sportback, с которым он делит платформу. У него плавные формы кузова и узкие фары.

Размеры Audi E SUV:

длина — 5057 мм;

ширина — 2042 мм;

высота — 1786 мм;

колесная база — 3060 мм.

Фото: Audi

Электромобиль Audi E8 получит 680-сильную полноприводную установку и сможет разгоняться до 100 км/ч примерно за 5 с. С батареей на 109 кВт∙ч можно будет преодолевать более 700 км без подзарядки. Этот электрокар также будет иметь 800-вольтовое электрооборудование, которое позволит пополнит запас хода на 320 км за 10 минут.

