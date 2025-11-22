В Украине подтвердили возвращение своих граждан, освобожденных в Беларуси 22.11.2025, 14:23

Самой молодой освобожденной — 18 лет, самому старшему — 58.

В Украину из Беларуси 22 ноября вернулись граждане Украины, помилованные Александром Лукашенко. Об этом сообщил Координационный штаб Украины.

«В результате успешных переговоров с белорусской стороной, проведенных Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными по поручению президента Украины, удалось вернуть в Украину 31 гражданина, которые содержались на территории Беларуси», — сообщили в штабе.

В Украину вернулись женщины и мужчины, задержанные на территории Беларуси и приговоренные к различным срокам лишения свободы — от 2 до 11 лет. Возраст самой молодой освобожденной украинки — 18 лет, самого старшего — 58 лет.

Среди освобожденных гражданских есть больные тяжелыми заболеваниями, в частности онкологическими.

«Выражаем благодарность США и президенту Дональду Трампу за плодотворную работу по возвращению гражданских и военных украинцев с территории Беларуси и РФ. Благодарим также все задействованные государственные структуры за помощь и совместную работу. Освобожденные украинцы получат всю необходимую медицинскую помощь и реабилитацию», — сообщили в штабе.

Напомним, 22 ноября стало известно, что Александр Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины.

