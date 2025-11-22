TIME: Китай уязвим 22.11.2025, 14:26

1,454

Как выиграть экономическую войну с Пекином.

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Южной Корее завершилась годовым перемирием в экономической войне. Эксперты считают, что Вашингтону необходимо использовать паузу, чтобы подготовиться к следующей эскалации, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Ключевой момент произошел весной, когда Трамп ввел 145% тарифы на китайские товары, стремясь вынудить компании покинуть Китай и заставить Пекин уступить. Эти меры фактически стали «эмбарго», однако привели к падению фондового рынка США и росту опасений рецессии. Администрация быстро отменила тарифы — и это стало поворотным моментом для Китая.

Пекин, в свою очередь, применил свое главное оружие: контроль над критически важными минералами и магнитами, необходимыми автопрому, электронике и зеленой энергетике. Ограничения ударили по американской промышленности, вынудив компании временно закрывать производство.

Китайская стратегия дала эффект, и США оказались втянуты в переговоры, где Пекин диктует условия. Эксперты предупреждают, что даже обычные меры Вашингтона — поддержка Тайваня или давление на Китай за поддержку России — могут спровоцировать новые ответные действия Пекина на рынке редкоземельных металлов.

Чтобы изменить ситуацию, США развивают собственные цепочки поставок, инвестируют в добычу минералов, вводят точечные тарифы и ограничения на чувствительные технологии. Но даже в лучшем случае Вашингтон сможет снизить зависимость от Китая только через 3–5 лет.

При этом Китай уязвим. Он сильно зависит от американских чипов, программного обеспечения и доллара — ключевого инструмента, который США пока избегают применять в полной мере.

Эксперты считают, что без четкой стратегии и готовности использовать свои финансовые и технологические рычаги США рискуют окончательно уступить Китаю стратегическую инициативу.

