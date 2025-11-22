За два дня литовские пограничники перехватили 10 метеозондов с контрабандными сигаретами из Беларуси 2 22.11.2025, 14:36

Задержаны восемь человек.

За последние двое суток литовские пограничники перехватили 10 контрабандных метеозондов, в которых находилось около 12,3 тысяч пачек белорусских сигарет. Об этом сообщил советник Службы охраны государственной границы (VSAT) Гедрюс Мишутис, пишет литовское издание Elta.

«За два дня были задержаны 8 человек. 6 задержаны на один день, остальные — на следующий. Суд продлил срок содержания под стражей 6 задержанных на месяц, вопрос о содержании под стражей еще будет решаться», — рассказал Гедрюс Мишутис.

Задержания прошли в Вильнюсском, Варенском, Расейняйском и Кедайняйском районах. Контрабанда, как обычно в подобных случаях, была оснащена GPS-трекерами и прикреплена к метеозондам.

По данным Службы государственной безопасности, с начала года по подозрению в контрабанде воздушным транспортом задержаны 115 человек.

«Всего в этом году пограничники задержали более 1 миллиона 340 тысяч посылок, прибывших из Беларуси. В эту статистику входят и грузы, перевозимые беспилотниками, но, конечно, большую часть составляют грузы, перевозимые воздушными шарами», — уточнил представитель структуры.

