Япония одобрила перезапуск крупнейшей в мире АЭС 22.11.2025, 14:56

Токио возвращается к атомной энергетике.

Власти Японии дали зеленый свет возобновлению работы крупнейшей в мире атомной электростанции «Касивадзаки-Карива», закрытой после аварии на Фукусиме в 2011 году. В пятницу губернатор префектуры Ниигата утвердил перезапуск одного из реакторов, сняв последнее крупное препятствие на пути к его запуску, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

Станция построена по схеме, аналогичной реакторам на Фукусиме. Ее мощность почти 8 000 МВт делает объект крупнейшим ядерным энергоблоком на планете. Электроэнергия от станции будет поступать в Токио и регион Канто.

Решение о перезапуске принято на фоне резкого роста цен на энергоносители после полномасштабного вторжения России в Украину и ослабления иены. Япония импортирует большую часть нефти и газа, поэтому правительство рассматривает атомную энергетику как способ снизить стоимость электричества и добиться декарбонизации.

До аварии на Фукусиме атомная энергия обеспечивала до 30% потребностей страны. После катастрофы ее доля упала почти до нуля. Сегодня 14 из 54 остановленных реакторов уже возобновили работу, еще несколько ждут согласований.

Япония планирует довести долю атомной энергии до 20% к 2040 году — сейчас она составляет около 8,5%. Это часть стратегии по сокращению использования ископаемого топлива с 70% до 30–40%.

Tepco усилила меры безопасности, включая новые биометрические проверки, после выявленных нарушений в системах контроля доступа и мониторинга. Губернатор Ниигаты выразил уверенность, что прозрачность и информирование помогут укрепить доверие населения.

