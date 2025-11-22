На аукцион в Гродно выставили три «кукурузника» 7 22.11.2025, 15:41

Одному из них больше 50 лет.

В Гродно на торги выставили три самолета Ан-2. Объявления опубликованы на сайте gostorg.by. Одному из них больше 50 лет.

Два из «кукурузников» продают по цене от 58 492 рублей каждый, еще один — от 48 436 рублей. Самолеты 1988, 1983 и 1973 года выпуска. Они продаются в комплекте с двигателем и винтом.

Воздушные судна продает государственное предприятие «Авиакомпания Гродно». Они находятся на территории аэропорта Гродно.

