закрыть
22 ноября 2025, суббота, 22:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На аукцион в Гродно выставили три «кукурузника»

7
  • 22.11.2025, 15:41
  • 2,820
На аукцион в Гродно выставили три «кукурузника»

Одному из них больше 50 лет.

В Гродно на торги выставили три самолета Ан-2. Объявления опубликованы на сайте gostorg.by. Одному из них больше 50 лет.

Два из «кукурузников» продают по цене от 58 492 рублей каждый, еще один — от 48 436 рублей. Самолеты 1988, 1983 и 1973 года выпуска. Они продаются в комплекте с двигателем и винтом.

Воздушные судна продает государственное предприятие «Авиакомпания Гродно». Они находятся на территории аэропорта Гродно.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип