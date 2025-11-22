Зеленский утвердил делегацию на переговоры с США по завершению войны

Зеленский утвердил делегацию на переговоры с США по завершению войны6
- 22.11.2025, 15:48
Консультации пройдут в Швейцарии.
В ближайшие дни высокопоставленные чиновники Украины и США проведут консультации в Швейцарии относительно будущего мирного соглашения с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины и Telegram секретаря СНБО Рустема Умерова.
«На днях в Швейцарии начинаем консультации между высокопоставленными чиновниками Украины и США относительно возможных параметров будущего мирного соглашения», - сообщил Умеров.
По его словам, Украина подходит к этому процессу с четким пониманием своих интересов.
«Это очередной этап диалога, который продолжается в последние дни и который, прежде всего, призван согласовать видение дальнейших шагов», - отметил секретарь СНБО.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации и директивы для соответствующих переговоров.
От Украины на переговоры поедут:
руководитель Офиса президента Украины, глава делегации Андрей Ермак;
секретарь СНБО Рустем Умеров;
начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов;
начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов;
глава Службы внешней разведки Олег Иващенко;
первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица;
первый заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский;
заместитель председателя Службы безопасности Александр Поклад;
советник руководителя Офиса президента Украины Александр Бевз.