Зеленский утвердил делегацию на переговоры с США по завершению войны 6 22.11.2025, 15:48

4,296

Владимир Зеленский

Фото: Getty Images

Консультации пройдут в Швейцарии.

В ближайшие дни высокопоставленные чиновники Украины и США проведут консультации в Швейцарии относительно будущего мирного соглашения с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины и Telegram секретаря СНБО Рустема Умерова.

«На днях в Швейцарии начинаем консультации между высокопоставленными чиновниками Украины и США относительно возможных параметров будущего мирного соглашения», - сообщил Умеров.

По его словам, Украина подходит к этому процессу с четким пониманием своих интересов.

«Это очередной этап диалога, который продолжается в последние дни и который, прежде всего, призван согласовать видение дальнейших шагов», - отметил секретарь СНБО.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации и директивы для соответствующих переговоров.

От Украины на переговоры поедут:

руководитель Офиса президента Украины, глава делегации Андрей Ермак;

секретарь СНБО Рустем Умеров;

начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов;

начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов;

глава Службы внешней разведки Олег Иващенко;

первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица;

первый заместитель секретаря СНБО Евгений Острянский;

заместитель председателя Службы безопасности Александр Поклад;

советник руководителя Офиса президента Украины Александр Бевз.

